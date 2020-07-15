大陸上半年快遞量 多過2016整年
中國國家郵政局本月14日發布數據顯示，上半年中國郵政快遞行業逐漸擺脫疫情影響逆勢上揚，快遞業務量超過2016年全年，日均服務用戶3.7億人次。
中新社報導，數據顯示，上半年郵政行業主要經濟指標超過去年同期水平。1至6月，郵政行業業務總量完成8765.27億元（人民幣，下同），同比增長22.45%；業務收入完成5028.23億元，同比增長11.03%。其中，快遞業務量完成338.8億件，同比增長22.05%，超過2016年全年的312.8億件；快遞業務收入完成3823.8億元，同比增長12.57%。
郵政快遞業的快速增長主要來自於行業的快速復工復產、中國大陸消費市場加速向線上轉移、三四線城市，以及農村等下沉市場增量比較快等等因素。
郵政快遞業的業務量從3月份開始恢復正增長，市場重回高位運行區間。上半年，快遞業務量平均增速達22.5%，接近去年平均水平，日均快件處理量近1.9億件，其中二季度日均快件處理量高達2.4億件，與去年同期最高日處理量基本持平。
上半年，快遞企業日均服務用戶超3.7億人次，其中二季度日均服務用戶近5億人次。截至6月10日，郵政快遞業共承運、寄遞疫情防控物資累計48.98萬次，包裹3.98億件，發運車輛8.75萬輛次，貨運航班779架次。
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