廣西科改33條 加大開放科技合作

「面對世界形勢發展的新變化，廣西將在科技領域形成國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建成立足國內面向東盟的區域性創新中心」。廣西壯族自治區科技廳廳長曹坤華14日在南寧舉行的新聞發布會上表示。

中新社報導，近日，廣西官方印發了《關於進一步深化科技體制改革推動科技創新促進廣西高質量發展的若干措施》（下面簡稱廣西科改33條），從8個方面形成了33條政策近90個政策點，明確提出將加大科技開放合作力度。

曹坤華表示，廣西創新基礎薄弱，必須走借梯登高、借力發展的開放創新之路。「廣西科改33條」首次提出允許區外科研單位牽頭承擔廣西項目，建立自治區財政科研資金跨境使用機制，允許跨境聯合項目資金撥付至國（境）外牽頭或參與單位。與此同時，廣西將開展創新要素跨境便利流動試點，探索外籍科學家領銜承擔政府支持的科技項目。

「廣西科改33條」還提出將支持區內有條件的企業圍繞自身產業發展需求，在先進省（區、市）或國（境）外建立「創新飛地」試點，依託國內外先進的科技、人才、平台優勢，借力發展產業和吸納人才，搭建綜合性創新創業平台。

近年來，由廣西科技廳牽頭建設和管理的中國—東盟（東協）技術轉移中心已先後與泰國、柬埔寨、緬甸、老撾（竂國）、馬來西亞、印尼、文萊、越南、菲律賓等9個國家建立了政府間「雙邊技術轉移」工作機制，推動中國和東盟國家2400多家企業、科研機構和行業協會加入中國—東盟技術轉移協作網絡。

為探索與東盟科技合作的新路徑，曹坤華表示，下一步廣西將在加大科技招商力度，構建一批新型研發機構、聯合實驗室、聯合研究中心等協同創新平台，推動國內外一流科技創新資源向廣西快速集聚的同時，全面鏈接東盟國家科技創新合作需求，打造集技術供需、科技金融、知識產權、專業人才培育等多種技術轉移服務為一體的離岸創新合作新模式，加快推進中國—東盟科技城建設。