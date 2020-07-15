漳州現代農業大會 簽30個項目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省漳州市13日舉行現代農業發展大會，會中漳州市簽下30個農業項目，計畫總投資57.76億元（人民幣，下同）。

中新社報導，漳州是福建著名的「魚米花果之鄉」，也是外向型農業示範區、海峽兩岸農業合作先行區。在此次大會，漳州市研究分析農業發展趨勢，推進現代農業提質增效。

此次簽約30個農業項目，包括大健康食品生產加工及冷鏈物流、現代化生態循環農業產業園、海上旅遊休閒、生態養殖基地、茶園建設、家禽深加工等各種項目。大項目多是漳州此次農業招商的一大突出特點，其中總投資1億元以上、5億元以下的項目多達20個，總投資5億元以上項目有3個。　

這些農業項目計畫今年投資28.32億元。漳州市委書記邵玉龍表示，要跳出農業抓農業，以工業化理念，產業化思維謀畫現代農業發展。　　

近年來，漳州積極轉變農業發展方式，走出了一條高效生態、特色精品、綠色安全的高質量、高水平現代農業強市發展之路，農業項目利用台資位居大陸設區市第一位。　　

邵玉龍強調，要進一步擦亮「中國食品名城」等金字招牌，讓更多人瞭解、認可「漳州味」，讓農產品賣得更順暢、賣出好價錢；同時，嚴把質量安全，轉變生產方式，守護生態環境，堅決守住農業永續發展的根基和命脈。　　

官方數據顯示，2019年，漳州農林牧漁業總產值達882.20億元，比上年增長4.0%，增幅居福建全省設區市第1位；農村居民人均可支配收入19885元，同比增長9.3%。

漳州日前公布現代農業發展三年行動方案，計畫到2022年農林牧漁業總產值突破千億元大關，達1031億元，年均增長3.8%；農民人均可支配收入達25965元，年均增長9.3%；11個特色產業全產業鏈總產值突破3500億元，年均增長8.0%。

福建 農民 人民幣

延伸閱讀

青少棒／金龍盃7/16開打 地主中山挑戰衛冕

瑞幸董事會重組 陸正耀助理升任董座

首台10兆瓦海上風電 福建併網發電

昆台人才交流合作大會發布兩岸青年雙創政策包

相關新聞

不考慮二階段協議 川普：美中第一階段貿協仍完好

美國總統川普十日表示，不考慮與中國的第二階段貿易協議，至於外界憂心第一階段協議會喊卡，川普十三日表示，第一階段協議仍完好...

大陸外貿報喜 進出口雙成長

大陸6月進出口年增率按美元計，雙雙轉為正增長，優於市場預期。其中，出口成長0.5%，進口增長2.7%，為今年首次雙雙出現...

關係惡化 兩岸上半年貿易仍成長

儘管兩岸關係持續惡化及新冠肺炎疫情雙重考驗，台灣經濟卻更加依賴中國大陸市場。據大陸海關統計，今年上半年兩岸貿易仍逆勢成長...

長春車展線上秀 網紅直播行銷

「現在帶你們去現場看車」。汽車自媒體人王禹踩著高跟鞋走出她在長春國際會展中心1號館的直播間，手持直播設備帶著網友們逛起了...

廣州海關茶葉出口 上半年逾千噸

廣州海關最新統計顯示，今年上半年，廣州海關關區出口茶葉1136.7噸，貨值479.3萬美元，其中6月份單月出口232.8...

漳州現代農業大會 簽30個項目

福建省漳州市13日舉行現代農業發展大會，會中漳州市簽下30個農業項目，計畫總投資57.76億元（人民幣，下同）。

廣西科改33條 加大開放科技合作

「面對世界形勢發展的新變化，廣西將在科技領域形成國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建成立足國內面向東盟的區域性創新中心...

大陸上半年快遞量 多過2016整年

中國國家郵政局本月14日發布數據顯示，上半年中國郵政快遞行業逐漸擺脫疫情影響逆勢上揚，快遞業務量超過2016年全年，日均...

德陽造起落架模鍛件 助新舟700起飛

四川德陽市的國機重裝中國二重所屬萬航模鍛公司（簡稱「萬航公司」），近日成功完成新舟700新型渦槳支線飛機300M鋼起落架...

浙江自貿區3周年 亟需破規引才

自2013年中國上海自貿區設立以來，中國自由貿易試驗區已經形成了「1+3+7+1+6」的雁陣新格局。以可複製可推廣為基本...

寶武鋼鐵品質 追上日本

大陸龍頭鋼廠寶武鋼鐵集團生產的電磁鋼片品質追上日本，傳已出貨給美國特斯拉，連日本汽車業龍頭的豐田也採用，引起市場注意。中...

陸造車新勢力 上演淘汰賽

隨著美國電動車商特斯拉在大陸設廠，加上融資變得愈來愈困難，大陸造車新勢力最近一個月正上演淘汰賽，包括賽麟、博郡和拜騰三家...

熱門新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

不是美國也不是歐盟 大陸最大貿易夥伴是她

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

蔡政府積極「反中」 但台灣經濟卻更依賴大陸了

她被店員告知飲料遭下藥 暖心店長舉動讓網友讚爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。