漳州現代農業大會 簽30個項目

福建省漳州市13日舉行現代農業發展大會，會中漳州市簽下30個農業項目，計畫總投資57.76億元（人民幣，下同）。

中新社報導，漳州是福建著名的「魚米花果之鄉」，也是外向型農業示範區、海峽兩岸農業合作先行區。在此次大會，漳州市研究分析農業發展趨勢，推進現代農業提質增效。

此次簽約30個農業項目，包括大健康食品生產加工及冷鏈物流、現代化生態循環農業產業園、海上旅遊休閒、生態養殖基地、茶園建設、家禽深加工等各種項目。大項目多是漳州此次農業招商的一大突出特點，其中總投資1億元以上、5億元以下的項目多達20個，總投資5億元以上項目有3個。

這些農業項目計畫今年投資28.32億元。漳州市委書記邵玉龍表示，要跳出農業抓農業，以工業化理念，產業化思維謀畫現代農業發展。

近年來，漳州積極轉變農業發展方式，走出了一條高效生態、特色精品、綠色安全的高質量、高水平現代農業強市發展之路，農業項目利用台資位居大陸設區市第一位。

邵玉龍強調，要進一步擦亮「中國食品名城」等金字招牌，讓更多人瞭解、認可「漳州味」，讓農產品賣得更順暢、賣出好價錢；同時，嚴把質量安全，轉變生產方式，守護生態環境，堅決守住農業永續發展的根基和命脈。

官方數據顯示，2019年，漳州農林牧漁業總產值達882.20億元，比上年增長4.0%，增幅居福建全省設區市第1位；農村居民人均可支配收入19885元，同比增長9.3%。

漳州日前公布現代農業發展三年行動方案，計畫到2022年農林牧漁業總產值突破千億元大關，達1031億元，年均增長3.8%；農民人均可支配收入達25965元，年均增長9.3%；11個特色產業全產業鏈總產值突破3500億元，年均增長8.0%。