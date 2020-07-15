廣州海關茶葉出口 上半年逾千噸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州海關最新統計顯示，今年上半年，廣州海關關區出口茶葉1136.7噸，貨值479.3萬美元，其中6月份單月出口232.8噸，同比增長12.3%、環比增長6.9%。

中新社報導，廣東是中國茶葉主產區及主要出口地區之一，今年以來，廣東茶葉出口克服全球經濟放緩、外部需求下降等不利因素影響，逐月向好發展。今年上半年，廣州海關關區出口茶葉目的地國家和地區達到18個，比去年同期新增出口加納、德國、加拿大、巴布亞新幾內亞等4個國家。

「目前船期不穩定，對出口造成一定影響。海關特事特辦，根據企業出貨時間靈活安排查驗，實現出口茶葉通關零等待。」廣東茶葉進出口有限公司第一茶廠負責人陳最平說。

廣東茶葉進出口有限公司作為廣東茶葉出口龍頭企業，曾首創普洱茶（熟茶）相關工藝，出品具有獨特廣式韵味的「廣雲貢餅」廣受市場歡迎，其茶葉產品出口量長期占據廣東茶葉出口六至七成，是廣東茶葉出口狀況的晴雨表。

陳最平介紹，從去年開始茶廠出口業務逐步上升，今年以來更呈現逐月增長態勢，境外客戶增多、訂單增加。新冠肺炎疫情期間，佛山海關駐順德辦事處積極推廣應用移動遠程監管模式，提供提前申報、24小時預約的通關服務，專人對接檢驗和出證，讓企業貨物能迅速通關，按時向境外客戶交貨。

茶葉 廣東 海關

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