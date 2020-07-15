長春車展線上秀 網紅直播行銷

「現在帶你們去現場看車」。汽車自媒體人王禹踩著高跟鞋走出她在長春國際會展中心1號館的直播間，手持直播設備帶著網友們逛起了車展。

第十七屆中國（長春）國際汽車博覽會正在如火如荼地進行。作為新冠肺炎疫情得到有效控制後中國五大車展的首秀，長春車展也創新了辦展模式，搭上了網紅經濟的快車。

中新社報導，網紅直播館是首次出現在長春車展上。今年，300餘名網紅受邀參加長春車展，對展會進行直播展示，王禹就是其中一位。

車展期間，王禹每天要直播四、五個小時，對於粉絲們關心的熱點話題，都能給出相當專業的解答。她說，「我們都在順應這個時代的發展，今年是我第七年參加長春車展，從設置分會場到線上直播，長春車展辦展模式在不斷豐富」。

近些年很多網紅在經濟上取得的成就，刷新了人們對網紅概念的認知。服裝、美妝、美食、汽車……網紅經濟涵蓋面極廣。

愛卡汽車吉林省總監、汽車自媒體創業者付強認為，汽車行業和網紅經濟相結合為消費者帶來了極大的便利性，節省了很多時間成本，甚至傳統4S店的銷售顧問也在搭這趟順風車。

付強認為，網紅參與到車展中，能够讓汽車銷售更具鮮活性和多樣性。「我們也會做很多短視頻去介紹和推廣汽車，幫助大家用碎片化的時間獲取更多信息，這就涉及到很多技術層面的問題，還是比較有難度的」。付強坦言，這是大勢所趨，多難都要做的。

目前，王禹的直播間在高峰時能引來30萬網友同時在線觀展。她說，在這個瞬息萬變的時代，網絡主播們也在不斷學習和適應。前一段時間，感覺流量一直都不是很好，他們也在求變，比如開通私信做充分的前期調查等。

長春市貿促會會展部部長馮長遠表示，本屆長春車展之所以設立網紅直播館，不僅是因為疫情的原因，目前來看，線上展會已是一種趨勢，預計在未來的各類展會上，雲逛展將成為一種常態。