今年上半年兩岸、大陸與香港貿易額一升一降

大陸股市一向「狼勁（animal spirits）」十足；行情就像一陣風，來無影又去無蹤。許多審慎的投資人看到最近陸股飆漲，都急得抓頭，並擔心2015年股市從一飛沖天到俯衝下墜的悲劇又將重演。

2020-07-14 17:47