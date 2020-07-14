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今年上半年兩岸、大陸與香港貿易額一升一降

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
今年上半年兩岸、大陸和香港貿易額一升一降。（中新社）
今年上半年兩岸、大陸和香港貿易額一升一降。（中新社）

大陸海關總署14日公佈最新外貿數據顯示，今年上半年，大陸與台灣進出口貿易額比去年同期上升7.8%，大陸與香港進出口貿易額卻是下降13%。

數據顯示，上半年，兩岸進出口貿易額為1126.7億美元。其中，大陸對台出口274.2億美元，年增7.9%；大陸自台進口852.5億美元，年增7.7%。　　

中新社報導，從單月看，今年6月，兩岸貿易額為211.1億美元。大陸對台出口48.9億美元，自台灣進口162.2億美元。　　

大陸與香港貿易方面，上半年，兩地進出口貿易額為1163.5億美元。其中，大陸對香港出口1133.6億美元，年減12.2%；大陸自香港進口29.9億美元，年減35%。　　

報導指出，今年6月，大陸與香港貿易額為212.8億美元。其中，大陸對香港出口207.4億美元，自香港進口5.4億美元。

香港 海關

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