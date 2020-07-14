外資今出逃A股金額刷新歷史紀錄

A股三大股指今（14）日出現回檔，北向資金（外資）淨流出金額創歷史紀錄。

截至收盤，滬深港通北向資金合計淨流出人民幣173.84億元，超過2020年3月13日淨流出的147.26億元，創滬港通開通以來單日最大淨流出。其中，滬股通淨流出49.95億元，深股通淨流出123.89億元。

滬指今報收3,414.62點，跌幅0.83%，成交額7,073.27億元；深成指報1萬3,996.46點，跌幅1.08%，成交額9,971.47億元；創業板指報2,858.67點，跌幅1.06%；上證50指數報3,348.03點，跌幅1.24%。滬深兩市成交額連續第七個交易日突破人民幣1.5兆元。

國泰君安表示，創業板指今出現較大幅度下跌，主要是受到獲利回吐所致。消費電子、半導體、軟體服務、醫療等類股盤中跌幅均超過3%，這些類股正是近期拉動創業板指數持續上漲的主要力量。

國泰君安認為，指數短期回檔不改震盪上漲的大趨勢，近期股市賺錢效應進一步提升，有望繼續吸引增量資金入場。後市可繼續看好，靜待滬指突破3,500點。

中郵證券建議，半年報陸續披露，操作上選擇有業績支撐的龍頭個股，適當布局低位補漲類股，迴避高位滯漲股票。中長期來看，全球疫情每日新增確診數據居高不下，防控成為生活常態，疫情對全球經濟影響深遠，企業盈利能力恢復尚需時日，操作上仍需謹慎。

愛建證券表示，市場短期交易火爆，風險積累過快。市場估值快速提升，而未來業績增速不足以消化估值壓力，除流動性外，市場並沒有發動大行情的基礎。操作上以倉位控制為主。市場整體震盪格局並未改變，在估值修復之後重新尋找機會。

招商證券認為，近期在公募基金大規模發行、居民資金、外資加速入市的環境下，市場連續放量，強勢程度超出預期，隨著資金短期快速入市規模邊際遞減，後續市場可能會有一定波動，但波動加劇是牛市的特徵之一，目前尚未出現見頂信號。

粵開證券指出，第三季面臨中報業績披露和海外擾動因素影響，短期可能有所震盪，但在寬鬆的流動性環境加上資本市場改革的強烈預期之下，未來長牛可期。