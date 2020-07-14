聽新聞
test
0:00 / 0:00
騰訊雲與工業富聯合作 打造數位「燈塔工廠」標竿
騰訊雲與鴻海A股掛牌子公司工業富聯（FII）14日簽署戰略合作協議，基於雙方在新基建領域的優勢及資源，推進雲計算、AI、大數據等技術的產業化應用，為工業企業提供數位化轉型服務。
工業富聯股價今收人民幣16.59，漲0.55%。
中證網報導，此次合作升級將善用騰訊雲自身在雲計算和大數據領域的領先優勢，協助工業富聯完成企業雲平台建設，推動內部業務系統及應用遷移上雲，以及新技術在製造現場及企業管理的應用。
工業富聯具備高性能運算、儲存、網路設備的卓越設計製造能力，也為騰訊雲提供雲計算相關硬體設備的聯合設計及製造服務，協助騰訊雲快速完成數據中心的全球化部署及擴容。
雙方還將輸出工業互聯網平台建設中的經驗與能力，打造大陸製造業轉型升級的數位「燈塔工廠」標竿，共同建設數位產業合作夥伴生態圈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言