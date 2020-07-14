騰訊雲與工業富聯合作 打造數位「燈塔工廠」標竿

騰訊雲與鴻海A股掛牌子公司工業富聯（FII）14日簽署戰略合作協議，基於雙方在新基建領域的優勢及資源，推進雲計算、AI、大數據等技術的產業化應用，為工業企業提供數位化轉型服務。

工業富聯股價今收人民幣16.59，漲0.55%。

中證網報導，此次合作升級將善用騰訊雲自身在雲計算和大數據領域的領先優勢，協助工業富聯完成企業雲平台建設，推動內部業務系統及應用遷移上雲，以及新技術在製造現場及企業管理的應用。

工業富聯具備高性能運算、儲存、網路設備的卓越設計製造能力，也為騰訊雲提供雲計算相關硬體設備的聯合設計及製造服務，協助騰訊雲快速完成數據中心的全球化部署及擴容。

雙方還將輸出工業互聯網平台建設中的經驗與能力，打造大陸製造業轉型升級的數位「燈塔工廠」標竿，共同建設數位產業合作夥伴生態圈。