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蔡政府積極「反中」 但台灣經濟卻更依賴大陸了

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
根據大陸海關總署的統計數據，今年上半年，台灣對大陸享有578.25億美元貿易順差。 （中新社）
根據大陸海關總署的統計數據，今年上半年，台灣對大陸享有578.25億美元貿易順差。 （中新社）

蔡總統第二任期「親美反中」傾向更明顯，弔詭的是，在疫情之下，台灣經濟卻更加依賴中國市場。根據大陸海總署14日公布的統計數據，今年上半年，以美元計，中國大陸整體進出口衰退6.6%，但兩岸貿易卻逆勢成長7.8%，成為疫情之下，大陸主要貿易夥伴中，為數不多雙邊貿易還能維持正成長的。

根據大陸海關總署統計，按美元計，今年上半年，大陸出口負成長6.2%，進口更比去年同期下降7.1%。

在主要貿易夥伴中，上半年大陸與歐盟的進出口額也衰退4.9%，與美國的進出口總額更下滑達9.7%。東協今年上半年取代歐盟，成為中國最大貿易夥伴，但上半年大陸與東協雙邊貿易額也僅成長2.2%。

反觀在兩岸關係持續惡化與新冠肺炎雙重衝擊下，按大陸海關總署統計，今年上半年兩岸進出口總額達到1,126.73億美元，成長7.8%。其中，台灣自大陸進口274.24億美元，成長7.9%；台灣對大陸出口852.49億美元，成長7.7%。

今年上半年，台灣對大陸享有的貿易順差高達578.25億美元。

在大陸海關總署公布的主要國別（地區）外貿數據中，上半年兩岸貿易額成長幅度僅次於中國大陸與越南的14.1%。台灣在國際市場主要競爭對手韓國，上半年和大陸的外貿進出口總額則是衰退5.8%。

海關 疫情

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