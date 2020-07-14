快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最大鋼鐵龍頭寶武鋼鐵集團的產品。日經中文網
豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最大鋼鐵龍頭寶武鋼鐵集團的產品。日經中文網

大陸鋼鐵昔日以量取勝，近年在質量上追趕日企。豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最大鋼鐵龍頭寶武鋼鐵集團的產品。

日經新聞報導，這種鋼板需要較高的生產技術，此前一直主要從日資大型鋼鐵企業採購。豐田面向在日本境內生產的混合動力車（HV）和純電動汽車（EV），最近發出質量方面的批准。這是日本大型車企在日本境內生產的乘用車首次採用大陸企業的電磁鋼板。

電磁鋼板用於作為電動汽車核心零部件的馬達等。通過特殊處理使鋼材具有磁性，需要具備去除雜質等高度的生產技術。對於馬達的高效驅動來說不可或缺，直接影響續航距離等節能性能。需要較高質量，能向豐田等供應產品的企業此前僅限於日本製鐵等部分鋼鐵大型企業。

豐田此次採用數量似乎有限，但豐田高管表示，質量不比日本生產的差。在電動汽車有望普及的背景下，將推進供應企業的多樣化。日本鋼鐵聯盟的調查顯示，寶武鋼鐵似乎已開始向純電動汽車大型企業美國特斯拉供貨。

大陸政府提出到2025年使純電動汽車等環保車比率從2018年的4%提高至25%的計畫。大陸已成為世界上純電動汽車銷量最多的國家。從2035年的純電動汽車市場來看，預計大陸增至2018年的13.7倍，達1,056萬輛，持續成長。歐洲也將增至32.1倍，達到674萬輛。

電動汽車 日本 豐田

延伸閱讀

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣不感興趣

陸海關總署：中美貿易協議正在執行

專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

美元計價 陸上半年出口降6.2% 進口減7.1%

相關新聞

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

大陸鋼鐵昔日以量取勝，近年在質量上追趕日企。豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最...

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

陸股14日震盪下行，滬指收跌0.83%，險守3,400點關口。北上資金（外資）大幅流出人民幣173.84億元（約新台幣7...

不是美國也不是歐盟 大陸最大貿易夥伴是她

根據大陸海關總署最新公布的統計數據，今年上半年，中國與東協（大陸稱「東盟」）進出口總值達到人民幣2.09兆元，年增長5....

人民幣一度跌百點 專家：短期在7震盪

人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。交易員稱，A股高位震盪...

陸海關總署：中美貿易協議正在執行

大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。大陸海關總署新聞發言人李魁文14日指出，上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國...

人行連續兩天操作逆回購 向市場投放逾三千億

中國人民銀行已連續2天進行逆回購操作，7月以來淨投放人民幣800億元（約新台幣3,360億元）。券商分析，受股市快速上漲...

華為上半年利潤率增9.2% 概念股齊漲

華為昨晚發布上半年財報，銷售收入人民幣4,540億元，年增13.1%，淨利潤率從去年的8.7%增長到9.2%。受財報激勵...

專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

大陸海關總署14日公告，6月貿易順差為464.2億美元，低於預估的順差589億美元。光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，...

美中緊張關係升溫 滬、深指數暫跌逾1%

美國加州擴大封閉範圍，加上美中緊張關係升溫，美股昨日跌多漲少，影響亞股今（14）日普遍走跌，近期漲勢凌厲的陸股也出現較大...

中國海關：上半年貨貿年減3.2% 下半年仍嚴峻

中國海關總署發言人李魁文今天表示，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值人民幣14.24兆元，年減3.2%。受到全球疫情與中...

美元計價 陸上半年出口降6.2% 進口減7.1%

大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。以...

陸海關總署：6月進出口較去年同期增長5.1%

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，大陸6月當月進出口同比增長5.1%，實現年內首次雙雙正增長，上半年外貿進出...

熱門新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。