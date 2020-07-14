首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

大陸鋼鐵昔日以量取勝，近年在質量上追趕日企。豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最大鋼鐵龍頭寶武鋼鐵集團的產品。

日經新聞報導，這種鋼板需要較高的生產技術，此前一直主要從日資大型鋼鐵企業採購。豐田面向在日本境內生產的混合動力車（HV）和純電動汽車（EV），最近發出質量方面的批准。這是日本大型車企在日本境內生產的乘用車首次採用大陸企業的電磁鋼板。

電磁鋼板用於作為電動汽車核心零部件的馬達等。通過特殊處理使鋼材具有磁性，需要具備去除雜質等高度的生產技術。對於馬達的高效驅動來說不可或缺，直接影響續航距離等節能性能。需要較高質量，能向豐田等供應產品的企業此前僅限於日本製鐵等部分鋼鐵大型企業。

豐田此次採用數量似乎有限，但豐田高管表示，質量不比日本生產的差。在電動汽車有望普及的背景下，將推進供應企業的多樣化。日本鋼鐵聯盟的調查顯示，寶武鋼鐵似乎已開始向純電動汽車大型企業美國特斯拉供貨。

大陸政府提出到2025年使純電動汽車等環保車比率從2018年的4%提高至25%的計畫。大陸已成為世界上純電動汽車銷量最多的國家。從2035年的純電動汽車市場來看，預計大陸增至2018年的13.7倍，達1,056萬輛，持續成長。歐洲也將增至32.1倍，達到674萬輛。