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不是美國也不是歐盟 大陸最大貿易夥伴是她

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
東協已經取代歐盟，成為中國最大貿易夥伴。（新華社）
東協已經取代歐盟，成為中國最大貿易夥伴。（新華社）

根據大陸海關總署最新公布的統計數據，今年上半年，中國與東協（大陸稱「東盟」）進出口總值達到人民幣2.09兆元，年增長5.6%，占中國外貿總值的14.7%。東協已取代歐盟，成為中國最大貿易夥伴。

自《中國—東盟自貿協定升級版》去年10月全面生效後，中國與東協的經貿關係就持續升溫。北京經濟日報指出，目前中國已簽署的16個自由貿易協定，中國—東盟自由貿易區簽署的時間最早，擁有的人口數量最大，覆蓋的發展中國家最多，同時也是第一個實現了全面升級的自貿區。

早在2000年10月，在第四次中國—東盟領導人會議上，中國便提出與東協建立自由貿易區的倡議。2002年11月，《中國與東盟全面經濟合作框架協議》簽署，自貿區建設正式啟動；2010年1月1日，中國—東盟自由貿易區全面建成；2019年10月，中國—東盟自貿協定的升級版議定書全面生效。

北京經濟日報指出，若論經濟規模，中國—東盟自貿區是繼歐盟、北美自貿協定之後，全球第三大自由貿易區，GDP總和已超過15兆美元。

中國與東協的貿易額2019年達到6,416億美元，比2002年自貿區開始啟動時的548億美元增長了11倍多。

大陸海關總署新聞發言人李魁文14日在記者會中表示，今年上半年，中國對東協出口總值達人民幣1.15兆元，增長3.4%；進口9,385.7億元，增長8.5%。上半年，東協已取代歐盟，成為中國第一大貿易夥伴。

李魁文歸納中國與東協貿易持續增長的主要原因有三：

一、電子製造產業聯繫緊密，帶動相關產品進出口大幅增長。李魁文表示，作為全球電子製造產業鏈的一部分，中國與越南、馬來西亞、新加坡等東協國家產業聯繫密切，相關產品如集成電路等進出口規模不斷攀升。

今年上半年，中國自東協進口集成電路人民幣2,268.1億元，增長23.8%，占自東協進口總值的24.2%，對東協出口集成電路896.8億元，增長29.1%，占對東盟出口總值的7.8%。集成電路進出口貿易活躍，拉動中國與東協貿易增長3.2個百分點。

二、對越南、馬來西亞、泰國進出口穩步增長，拉動中國對東協貿易整體增長5.7個百分點。今年上半年，中國與越南進出口增長18.1%，中國與泰國進出口也成長9.2%，對越南、泰國外貿增長合計拉動中國與東協貿易增長5.7個百分點。

三、去年10月，《中國-東盟自由貿易區升級協議書》對所有協定成員全面生效，在原產地規則、貿易通關協定、服務貿易、投資領域等方面都降低了門檻，進一步釋放自貿區實施的紅利，促進了雙邊農產品貿易發展。

李魁文說，今年上半年，中國與東協農產品進出口達人民幣1,370.5億元，增長13.2%，拉動與東協貿易增長0.8個百分點。

東協 自由貿易 人民幣

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