快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣一度跌百點 專家：短期在7震盪

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。路透
人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。路透

人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。交易員稱，A股高位震盪，外資出逃，影響市場情緒，另外全球疫情仍在加重，避險情緒難消，美指難以明顯調整，人民幣波動暫時受限。

路透報導，分析表示，A股從單邊上行轉為震盪，結售匯客盤也多少有些猶豫，短期繼續在7關口附近震盪，等待新的指引，不過中期經濟基本面仍值得看好，關注周四大陸第2季經濟數據；最新公布的6月大陸進出口貿易數據優於市場預期，有助於穩定匯價。

「A股調整一下，但不算大跌，人民幣也受到一定影響，短期應該會在7附近震盪」一外資行交易員稱，後面表現主要看未來一段時間內中美關係的發展。

14日人民幣兌美元中間價報6.9996元，13日為6.9965元。人民幣兌美元即期成交額為123.49億美元，上日半日為112.61億美元。

華泰證券宏觀團隊張繼強、蘆哲最新觀點則認為，本輪人民幣升值的直接原因依然是美指走弱，而大陸疫情控制及經濟修復速度快於美國是人民幣幣值穩定的基礎，國際收支改善也對匯率穩定形成重要支撐。

人民幣 疫情

延伸閱讀

陸海關總署：中美貿易協議正在執行

專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

台股終場小跌、亞股中最強 三大法人賣超34.79億元

護國神山台積電鎮守 台股小跌2.55點收12,209

相關新聞

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

大陸鋼鐵昔日以量取勝，近年在質量上追趕日企。豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最...

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

陸股14日震盪下行，滬指收跌0.83%，險守3,400點關口。北上資金（外資）大幅流出人民幣173.84億元（約新台幣7...

不是美國也不是歐盟 大陸最大貿易夥伴是她

根據大陸海關總署最新公布的統計數據，今年上半年，中國與東協（大陸稱「東盟」）進出口總值達到人民幣2.09兆元，年增長5....

人民幣一度跌百點 專家：短期在7震盪

人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。交易員稱，A股高位震盪...

陸海關總署：中美貿易協議正在執行

大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。大陸海關總署新聞發言人李魁文14日指出，上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國...

人行連續兩天操作逆回購 向市場投放逾三千億

中國人民銀行已連續2天進行逆回購操作，7月以來淨投放人民幣800億元（約新台幣3,360億元）。券商分析，受股市快速上漲...

華為上半年利潤率增9.2% 概念股齊漲

華為昨晚發布上半年財報，銷售收入人民幣4,540億元，年增13.1%，淨利潤率從去年的8.7%增長到9.2%。受財報激勵...

專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

大陸海關總署14日公告，6月貿易順差為464.2億美元，低於預估的順差589億美元。光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，...

美中緊張關係升溫 滬、深指數暫跌逾1%

美國加州擴大封閉範圍，加上美中緊張關係升溫，美股昨日跌多漲少，影響亞股今（14）日普遍走跌，近期漲勢凌厲的陸股也出現較大...

中國海關：上半年貨貿年減3.2% 下半年仍嚴峻

中國海關總署發言人李魁文今天表示，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值人民幣14.24兆元，年減3.2%。受到全球疫情與中...

美元計價 陸上半年出口降6.2% 進口減7.1%

大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。以...

陸海關總署：6月進出口較去年同期增長5.1%

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，大陸6月當月進出口同比增長5.1%，實現年內首次雙雙正增長，上半年外貿進出...

熱門新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

她被店員告知飲料遭下藥 暖心店長舉動讓網友讚爆

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

政院下跪近月後 小明父母再求總統：讓孩子回來念書吧

阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。