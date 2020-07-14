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人民幣一度跌百點 專家：短期在7震盪
人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。交易員稱，A股高位震盪，外資出逃，影響市場情緒，另外全球疫情仍在加重，避險情緒難消，美指難以明顯調整，人民幣波動暫時受限。
路透報導，分析表示，A股從單邊上行轉為震盪，結售匯客盤也多少有些猶豫，短期繼續在7關口附近震盪，等待新的指引，不過中期經濟基本面仍值得看好，關注周四大陸第2季經濟數據；最新公布的6月大陸進出口貿易數據優於市場預期，有助於穩定匯價。
「A股調整一下，但不算大跌，人民幣也受到一定影響，短期應該會在7附近震盪」一外資行交易員稱，後面表現主要看未來一段時間內中美關係的發展。
14日人民幣兌美元中間價報6.9996元，13日為6.9965元。人民幣兌美元即期成交額為123.49億美元，上日半日為112.61億美元。
華泰證券宏觀團隊張繼強、蘆哲最新觀點則認為，本輪人民幣升值的直接原因依然是美指走弱，而大陸疫情控制及經濟修復速度快於美國是人民幣幣值穩定的基礎，國際收支改善也對匯率穩定形成重要支撐。
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