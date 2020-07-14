陸海關總署：中美貿易協議正在執行

大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。大陸海關總署新聞發言人李魁文14日指出，上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%；大陸對美國進出口總共為1.64兆（人民幣，下同）；貿易順差減少10.8%，李魁文強調，中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

據路透報導，李魁文在大陸國新辦記者會上表示，中美互為重要的貿易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏的，大陸在應對突發疫情的困難面前，仍然在信守承諾、履行協議。

李魁文指出，上半年，自美進口降幅低於整體進口1.8個百分點，協議正在得到執行，在目前形勢下，雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護中美兩國經濟穩定、對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響都具有十分重要的意義。

李魁文，今年上半年，中美貿易總值1.64兆元，較去年同期下降6.6%；對美出口1.25兆元，自美進口3956.2億元，貿易順差8517.4億元。

他更指出，大陸外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加上中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。上半年，大陸外貿進出口雖下降，但降幅較第一季明顯縮小了3.3個百分點，上半年外貿進出口整體表現好於預期。大陸外貿發展韌性足、回旋餘地大，隨著一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

不過，美國總統川普10日表示，他沒有考慮過美國與大陸的第二階段貿易協議。他在空軍一號上被記者問到今年落實中美貿易第一階段協議後達成第二階段協議的可能性時，川普說：「我現在沒有考慮這個問題。」