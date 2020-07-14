快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸海關總署：中美貿易協議正在執行

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。中新網
大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。中新網

大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。大陸海關總署新聞發言人李魁文14日指出，上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%；大陸對美國進出口總共為1.64兆（人民幣，下同）；貿易順差減少10.8%，李魁文強調，中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

據路透報導，李魁文在大陸國新辦記者會上表示，中美互為重要的貿易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏的，大陸在應對突發疫情的困難面前，仍然在信守承諾、履行協議。

李魁文指出，上半年，自美進口降幅低於整體進口1.8個百分點，協議正在得到執行，在目前形勢下，雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護中美兩國經濟穩定、對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響都具有十分重要的意義。

李魁文，今年上半年，中美貿易總值1.64兆元，較去年同期下降6.6%；對美出口1.25兆元，自美進口3956.2億元，貿易順差8517.4億元。

他更指出，大陸外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加上中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。上半年，大陸外貿進出口雖下降，但降幅較第一季明顯縮小了3.3個百分點，上半年外貿進出口整體表現好於預期。大陸外貿發展韌性足、回旋餘地大，隨著一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

不過，美國總統川普10日表示，他沒有考慮過美國與大陸的第二階段貿易協議。他在空軍一號上被記者問到今年落實中美貿易第一階段協議後達成第二階段協議的可能性時，川普說：「我現在沒有考慮這個問題。」

疫情 海關

延伸閱讀

專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

川普：美中第一階段貿易協議完好，但「中國病毒」不該遺忘

川普：美中第一階段貿易協議完好，但「中國病毒」不該遺忘

中國海關：上半年貨貿年減3.2% 下半年仍嚴峻

相關新聞

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

大陸鋼鐵昔日以量取勝，近年在質量上追趕日企。豐田對於用於純電動汽車（EV）、被稱作電磁鋼板的高功能鋼材，將部分採用大陸最...

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

陸股14日震盪下行，滬指收跌0.83%，險守3,400點關口。北上資金（外資）大幅流出人民幣173.84億元（約新台幣7...

不是美國也不是歐盟 大陸最大貿易夥伴是她

根據大陸海關總署最新公布的統計數據，今年上半年，中國與東協（大陸稱「東盟」）進出口總值達到人民幣2.09兆元，年增長5....

人民幣一度跌百點 專家：短期在7震盪

人民幣兌美元即期周二早盤一度跌近百點，但半日有效波幅仍十分狹窄，中間價則續小跌31點逼近7元關口。交易員稱，A股高位震盪...

陸海關總署：中美貿易協議正在執行

大陸海關總署指出，中美貿易協議正在執行。大陸海關總署新聞發言人李魁文14日指出，上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國...

人行連續兩天操作逆回購 向市場投放逾三千億

中國人民銀行已連續2天進行逆回購操作，7月以來淨投放人民幣800億元（約新台幣3,360億元）。券商分析，受股市快速上漲...

華為上半年利潤率增9.2% 概念股齊漲

華為昨晚發布上半年財報，銷售收入人民幣4,540億元，年增13.1%，淨利潤率從去年的8.7%增長到9.2%。受財報激勵...

專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

大陸海關總署14日公告，6月貿易順差為464.2億美元，低於預估的順差589億美元。光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，...

美中緊張關係升溫 滬、深指數暫跌逾1%

美國加州擴大封閉範圍，加上美中緊張關係升溫，美股昨日跌多漲少，影響亞股今（14）日普遍走跌，近期漲勢凌厲的陸股也出現較大...

中國海關：上半年貨貿年減3.2% 下半年仍嚴峻

中國海關總署發言人李魁文今天表示，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值人民幣14.24兆元，年減3.2%。受到全球疫情與中...

美元計價 陸上半年出口降6.2% 進口減7.1%

大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。以...

陸海關總署：6月進出口較去年同期增長5.1%

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，大陸6月當月進出口同比增長5.1%，實現年內首次雙雙正增長，上半年外貿進出...

熱門新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

她被店員告知飲料遭下藥 暖心店長舉動讓網友讚爆

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

政院下跪近月後 小明父母再求總統：讓孩子回來念書吧

阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。