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陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高
陸股14日震盪下行，滬指收跌0.83%，險守3,400點關口。北上資金（外資）大幅流出人民幣173.84億元（約新台幣730億元），刷新歷史新高，創下陸港股通開通以來最大單日淨流出。
其中，滬股通淨流出人民幣49.95億元，深股通淨流出人民幣123.89億元。
信報財經報導，當日成交金額增至人民幣1.7兆元，為連續第九日超過人民幣兆元、連續第七日突破人民幣1.5兆元。
A股收盤，滬指收3,414.62，跌0.83%；深證成指報13,996.46，跌1.08%；創業板指收2,858.67，跌1.06%；權重藍籌代表上證50收3,348.03點，跌1.24%。
滬指早盤一度升0.23%，之後震盪下跌。深成指失守14,000點，最低來到13,698點。
各行業股方面，有色金屬、化工、金融股跌逾1%；房地產、石油股偏軟；半新股升逾7%；煤炭、鋼鐵、水泥、電力股回穩。
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