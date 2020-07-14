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人行連續兩天操作逆回購 向市場投放逾三千億

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人行今公告，以利率招標方式進行人民幣300億元逆回購操作。中新社資料照片
人行今公告，以利率招標方式進行人民幣300億元逆回購操作。中新社資料照片

中國人民銀行已連續2天進行逆回購操作，7月以來淨投放人民幣800億元（約新台幣3,360億元）。券商分析，受股市快速上漲影響，股票、債券呈現明顯的蹺蹺板效應。人行若投放流動性引導債券利率回落，可能助推股市火熱行情。鑒於此種境況，政策引導利率下行的時點將會適當延遲。

人行今公告，以利率招標方式進行人民幣300億元逆回購操作，期限為7天，中標利率為2.20%。自6月28日以來，人行暫停逆回購達10個工作日，於13日重啟，截至今日，人行7月來已連續2天操作逆回購，合計淨投放人民幣800億元。

值得注意的是，7月以來人行的兩次逆回購操作，均維持中標利率不變。

華西證券表示，7月以來，受股票市場快速上漲影響，股票、債券呈現明顯的蹺蹺板效應。人行若投放流動性引導債券利率回落，可能助推股市火熱行情。鑒於此種境況，政策引導利率下行的時點將會適當延遲。

在「股強債弱」的情況下，銀行理財配置已經出現轉向。中信證券首席策略分析師秦培景團隊發布的研報測算，預計第3季月均從固定收益類基金和固收類理財產品流入股市的規模，約人民幣950億元到1,050億元，月均居民存款入股市的規模約3,500到6,500億元。

對於後市展望，華西證券指出，降成本仍是下半年貨幣政策的主要目標。今年有小微企業融資成本降1個百分點要求，金融讓利實體也需要整體利率處於相對較低水準。鑒於5月下旬以來貨幣市場利率和債券收益率較為顯著上行，後續要實現降成本目標，人行需要透過OMO、MLF等操作適當引導市場預期，穩定並適當降低利率，必要時可以透過降準激勵銀行降低貸款利率。

上海證券認為，無論從餘額增速還是新增規模上，6月的信貸和貨幣增長都維持平穩走勢，都較為符合市場預期。應對疫情的金融放鬆，具有顯著的救助特徵，隨著經濟進入後疫情時代，大陸貨幣環境將重新回歸中性。

人民幣 疫情

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