華為上半年利潤率增9.2% 概念股齊漲

華為昨晚發布上半年財報，銷售收入人民幣4,540億元，年增13.1%，淨利潤率從去年的8.7%增長到9.2%。受財報激勵，華為概念股14日表現活躍，華自科技、啟明信息、光弘科技、恆信東方等十多檔漲停。

第一財經報導，從四大業務來看，電信商業務收入為人民幣1,596億元，企業業務收入為人民幣363億元，消費者業務收入為人民幣2,558億元。

而從晶片來看，華為用於「補洞」的晶片正在廣泛運用在包括手機、雲計算、基站等各個業務中。雖然美國的新規也在影響華為晶片的上游製造環節，但從目前的晶片的儲備以及研發進度來看，有分析稱短期影響不大。

相比於去年半年業績，華為電信商業務以及企業業務增長放緩。從去年的數據看，2019年上半年，華為電信商收入為人民幣1,465億元，企業業務收入為人民幣316億元。分析稱，電信商業務主要受到全球電信商5G部署進度影響，而企業業務中的部分業務分拆至其他業務，導致數據下降。

至於電信商業務發展，在三個月前的年報會上，華為輪值董事長徐直軍表示，面對全球依然持續蔓延的疫情，歐洲5G部署將會延後，時間周期取決於疫情的情況，而大陸進度正常招標，相信三大電信商會完成年初的建設量，可能還會增加。

華為在半年報中稱，面對複雜的外部環境，全球產業鏈的開放合作和互信愈發重要。不管遇到什麼樣的困難，華為都將致力履行與客戶和供應商的義務，繼續努力生存和向前發展，為全球數位經濟和科技發展做出貢獻。