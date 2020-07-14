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專家：疫情未解 下半年大陸外貿恐受拖累

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
展望下半年，全球疫情及經濟形勢仍嚴峻，大陸外貿仍面臨壓力。資料照片
展望下半年，全球疫情及經濟形勢仍嚴峻，大陸外貿仍面臨壓力。資料照片

大陸海關總署14日公告，6月貿易順差為464.2億美元，低於預估的順差589億美元。光大銀行金融市場部分析師周茂華分析，第2季以來大陸外貿整體呈現穩步改善態勢，展望下半年，全球疫情及經濟形勢仍嚴峻，大陸外貿仍面臨壓力，預計最困難時期已過去。

據經濟通通訊社報導，下半年全球疫情形勢仍嚴峻，周茂華稱，全球需求仍未恢復至疫情爆發前水準，意味著全球貿易與投資邊際改善，但仍處於收縮格局，對外貿構成挑戰，預計下半年外貿對大陸經濟拖累收縮。

分析稱，下半年大陸工業體系基本恢復正常運轉，全球主要經濟體有望延續解封復產，以及全球不少經濟體加碼刺激經濟政策呼之欲出，這有利於大陸整體外貿表現。

周茂華認為，下半年大陸經濟主要驅動力主要來自內需擴張，一方面是消費潛力釋放，另一方面是境內投資需求明顯回暖。

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