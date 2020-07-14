美元計價 陸上半年出口降6.2%、進口減7.1%

大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。以人民幣計價，6月出口年增4.3%，是連續3個月實現正增長，優於市場預期增3.5%；進口年增6.2%，亦優於預期下跌4.7%。6月貿易順差人民幣3,289.4億元。

上半年，以美元計，出口年降6.2%，進口年降7.1%，貿易順差1678億美元。以人民幣計，出口年降3%，進口年降3.3%，貿易順差1.18兆元。

大陸海關總署新聞發言人李魁文表示，上半年，大陸外貿進出口雖下降，但降幅較第1季明顯收窄3.3個百分點，上半年外貿進出口整體表現優於預期。大陸外貿發展韌性足，隨着一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

他指出，大陸外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加之中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。

上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%。對東盟進出口人民幣2.09兆元，增5.6%；對歐盟進出口人民幣1.99兆元，下降1.8%。

李魁文表示，中美互為重要交易夥伴，中美經貿合作互利共贏。在疫情面前，大陸仍信守承諾，履行協議。上半年，大陸自美進口降幅小於大陸進口總體降幅。