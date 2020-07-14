快訊

洪水中的鄱陽湖之戰：中國搶救「長江中下游最後防線」？

13:30萬安演習！人車不管制 首發「空中威脅告警」簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元計價 陸上半年出口降6.2%、進口減7.1%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。新華社
大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。新華社

大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。以人民幣計價，6月出口年增4.3%，是連續3個月實現正增長，優於市場預期增3.5%；進口年增6.2%，亦優於預期下跌4.7%。6月貿易順差人民幣3,289.4億元。

上半年，以美元計，出口年降6.2%，進口年降7.1%，貿易順差1678億美元。以人民幣計，出口年降3%，進口年降3.3%，貿易順差1.18兆元。

大陸海關總署新聞發言人李魁文表示，上半年，大陸外貿進出口雖下降，但降幅較第1季明顯收窄3.3個百分點，上半年外貿進出口整體表現優於預期。大陸外貿發展韌性足，隨着一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

他指出，大陸外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加之中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。

上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%。對東盟進出口人民幣2.09兆元，增5.6%；對歐盟進出口人民幣1.99兆元，下降1.8%。

李魁文表示，中美互為重要交易夥伴，中美經貿合作互利共贏。在疫情面前，大陸仍信守承諾，履行協議。上半年，大陸自美進口降幅小於大陸進口總體降幅。

人民幣

延伸閱讀

陸海關總署：6月進出口較去年同期增長5.1%

大陸上半年進口豬肉增1.4倍

大陸上半年外貿優於預期 出口連3月正成長

逾70德資企業 入駐蕪湖合作區

相關新聞

外媒：美將取消陸企赴美上市的審計協議

美中對峙升級，陸企赴美上市恐受阻，路透引述美國國務院一名資深官員表示，川普政府計畫很快取消美國和大陸審計當局之間的201...

中國海關：上半年貨貿年減3.2% 下半年仍嚴峻

中國海關總署發言人李魁文今天表示，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值人民幣14.24兆元，年減3.2%。受到全球疫情與中...

美元計價 陸上半年出口降6.2%、進口減7.1%

大陸海關總署14日公布，以美元計價，6月進口年增2.7%，出口年增0.5%，均優於預期。6月貿易順差464.2億美元。以...

陸海關總署：6月進出口較去年同期增長5.1%

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，大陸6月當月進出口同比增長5.1%，實現年內首次雙雙正增長，上半年外貿進出...

大陸上半年進口豬肉增1.4倍

大陸海關總署14日公告，上半年大陸進口豬肉212.3萬噸，增加1.4倍；進口牛肉也接近100萬噸，增加42.9%。

瑞幸董事會重組 陸正耀助理升任董座

陷入財務造假危機的中概股瑞幸咖啡，14日凌晨向美國證券交易委員會（SEC）提交文件宣布，任命郭謹一為新任首席執行官和董事...

大陸上半年外貿優於預期 出口連3月正成長

大陸海關總署14日發布數據顯示，上半年，大陸貨物貿易進出口總值人民幣14.24兆元，年降3.2%，降幅較前5個月收窄1....

華為第2季銷售大幅上揚 似擺脫疫情衝擊

中國電信巨頭華為技術有限公司今天申報，今年上半年營收出現2位數字成長，似乎已擺脫中國爆發疫情後的銷售暴跌問題

江蘇祭11條 減稅降費力助台企

「減稅降費、金融支持、援企穩崗、發放補貼……」江蘇省台辦13日公布，江蘇助力台企「11條」。在新冠肺炎疫情防控常態化的情...

逾70德資企業 入駐蕪湖合作區

安徽省蕪湖市投資促進中心表示，截至目前，中德（蕪湖）中小企業合作區已有70多家德資企業入駐，引進了大陸集團、博世集團、本...

首台10兆瓦海上風電 福建併網發電

中新社報導，該機組是具有完全自主知識產權的最新一代大容量海上風電機組，由三峽集團與東方電氣集團聯合研發，在福建三峽海上風...

合肥逾百億元公衛建設 開工

總投資達到139.66億元人民幣的36個公共衛生項目日前在安徽省合肥市開工。另，包括國家兒童區域醫療中心合作共建暨全省公...

熱門新聞

以牙還牙反制美方 陸宣布對美「1機構4人士」實施制裁

村民憶江西潰堤逃命瞬間：死裡逃生5公里、雙腳發抖

賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

出租車不雅視頻是他？ 「時代中國」首席財務官被撤職

王毅暗示挺川普連任 只是緩兵之計

田飛龍：「台獨」若違反港版國安法歸中央直接管轄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。