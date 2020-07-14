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陸海關總署：6月進出口較去年同期增長5.1%

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸海關總署表示，6月進出口較去年同期增長5.1% 。（新浪微博照片）
大陸海關總署表示，6月進出口較去年同期增長5.1% 。（新浪微博照片）

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，大陸6月當月進出口同比增長5.1%，實現年內首次雙雙正增長，上半年外貿進出口整體表現好於預期。

李魁文在國新辦記者會上表示，上半年，大陸外貿進出口雖下降3.2%，但降幅較第一季明顯收窄了3.3個百分點。其中，6月當月進出口實現年內首次雙雙正增長，上半年外貿進出口整體表現好於預期。主要體現在以下幾個方面：

一是進出口總體逐步回穩。從季度走勢看，二季度中國進出口值達到7.67兆元人民幣，同比降幅收窄至0.2%，環比第一季增長16.7%；出口同比、環比分別增長4.5%和31.3%，進口同比下降5.7%，環比增長1.6%。從月度走勢看，6月份進出口同比增長5.1%，出口自4月份起連續三個月保持同比正增長；進口在4月、5月份兩位數降幅後，也於6月份「轉負為正」，增長6.2%。

二是防疫物資、手機等出口向好。今年以來，完善出口退稅政策、新增外貿信貸投放、加大出口信用保險支持、增設跨境電商綜合試驗區、支持出口轉內銷等一系列政策措施落地見效，幫助外貿企業渡難關、保市場、保訂單，有力促進了出口。第二季出口值達到4.38兆元，同比增長4.5%，防疫物資等出口快速增長。上半年包括口罩在內的紡織品出口增長32.4%，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長23.6%和46.4%。同時，受疫情防控影響，也帶動「宅經濟」消費提升，相關產品如筆記型電腦、手機上半年出口分別增長了9.1%和0.2%。

三是中國率先復工復產支撐進口值回升。大陸疫情防控形勢向好，率先推動企業復工復產，對進出口形成了有力支撐。6月份當月，中國進口實現同比正增長。上半年，機電產品進口值增長1.2%，其中電子元件、自動資料處理設備及其零部件進口分別增長14.1%和7.2%，大宗商品如原油、煤炭、鐵礦砂、銅礦砂進口量分別新增9.9%、12.7%、9.6%和3%。

四是第二季中國與主要貿易夥伴進出口大多數實現增長。從上半年中國前十大貿易夥伴看，增長和下降的各占半數，而單看第二季度，呈現增長的達到了8個。其中，表現最為搶眼的是東盟，得益於該地區整體疫情防控形勢相對較好，且近年來與中國經貿合作持續深入，產業鏈結合更加緊密，雙邊貿易穩步增長。今年上半年，中國與東盟進出口值達到了2.09兆元，同比增長5.6%，占中國外貿總值的比重達到14.7%，較去年同期提升了1.2個百分點。

至於下半年外貿的走勢及全年外貿發展情況，李魁文表示，當前疫情仍在全球蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際貿易和投資大幅萎縮，根據國際貨幣基金組織的最新預測，今年世界經濟將下降4.9%，世界銀行預測全球經濟將下降5.2%，為二戰以來最嚴重的經濟衰退。世界貿易組織也預計全球貨物貿易將下降13%至32%，聯合國貿發會議預計下降20%。中國外貿發展面臨的不確定、不穩定因素明顯增多，疊加中美經貿摩擦的影響，下半年進出口形勢依然複雜嚴峻。隨著一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，中國有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

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