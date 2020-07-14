大陸上半年進口豬肉增1.4倍

大陸海關總署14日公告，上半年大陸進口豬肉212.3萬噸，增加1.4倍；進口牛肉也接近100萬噸，增加42.9%。

大陸農業農村部13日表示，今年以來，生豬生產持續加快恢復，新建豬場多，補欄增養快，非洲豬瘟疫情獲得效控制，生產恢復進度好於預期。從生產方面看，生豬出欄上市量正在逐步增加，市場供應偏緊的情況會緩解，不大可能再次出現價格持續大幅上漲局面。

騰訊網報導，大陸豬肉價格上漲是因為受新冠疫情和非洲豬瘟的影響，因海外豬肉不易進口，大陸豬肉又受地域限制，調配和配送的距離在300公里以內，導致豬肉價格受地域影響大幅度上漲。

專家預測，7月豬肉價格仍然偏緊張，還會有小幅度上升的可能性，到8至11月，養殖豬企業復產效果陸續明顯（在疫情期間不少企業停工），豬肉供應增多，價格有可能會下降。