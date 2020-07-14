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瑞幸董事會重組 陸正耀助理升任董座

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
瑞幸咖啡，14日凌晨向美國證券交易委員會（SEC）提交文件宣布，任命郭謹一為新任首席執行官和董事長，陸正耀、劉二海、黎輝、邵孝恆不再擔任董事會成員。路透
瑞幸咖啡，14日凌晨向美國證券交易委員會（SEC）提交文件宣布，任命郭謹一為新任首席執行官和董事長，陸正耀、劉二海、黎輝、邵孝恆不再擔任董事會成員。路透

陷入財務造假危機的中概股瑞幸咖啡，14日凌晨向美國證券交易委員會（SEC）提交文件宣布，任命郭謹一為新任首席執行官和董事長，陸正耀、劉二海、黎輝、邵孝恆不再擔任董事會成員。這意味著，在瑞幸咖啡董事會內部「奪權」戰中，前董事長陸正耀再次占上風。

澎湃新聞報導，公司分成兩大陣營爭奪管理權，以陸正耀為代表的公司管理層陣營，和以黎輝、劉二海、邵孝恆為代表的投資人和獨立董事陣營。從黎輝、劉二海、邵孝恆離開董事會的結果來看，目前陸正耀的管理團隊占上風。

文件顯示，瑞幸咖啡於2020年7月5日召開臨時股東大會，並於2020年7月12日召開董事會會議，根據臨時股東大會的結果，Ying Zeng和Jie Yang被任命為董事會獨立董事，黎輝、劉二海、陸正耀以及邵孝恆不再擔任董事會成員。

而根據7月12日董事會會議的結果，Yang Cha和Feng Liu被任命為董事會獨立董事，公司原代理首席執行官（CEO）郭謹一被任命為公司董事會主席兼首席執行官。

瑞幸咖啡還在公告中指出，在現任董事會和高層的帶領下，公司將繼續專注於業務發展。

知情人士透露，7月5日的臨時股東大會是由陸正耀所控制的家族信託浩德投資（Haode Investment）向瑞幸咖啡向董事會發函要求召開，而Ying Zeng、Jie Yang是陸正耀推薦的獨立董事人選，管理層團隊中郭謹一是陸正耀原來的助理，曹文寶、吳剛為陸正耀提名的董事。

知情人士稱，陸正耀希望在因涉財務造假失去控制權之前，用自己提名的人選替換原來的獨立董事，以鞏固對董事會的控制權。通過這種方法清理掉3位外部獨立董事後，瑞幸董事會成員將全部都是陸正耀的親信，即使不在瑞幸董事長的位置，陸正耀仍能完全控制董事會。

咖啡

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