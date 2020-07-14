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大陸上半年外貿優於預期 出口連3月正成長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸上半年外貿優於預期，出口連3月正成長。取自中新社
大陸上半年外貿優於預期，出口連3月正成長。取自中新社

大陸海關總署14日發布數據顯示，上半年，大陸貨物貿易進出口總值人民幣14.24兆元，年降3.2%，降幅較前5個月收窄1.7個百分點。其中，出口為人民幣7.71兆元，下降3%；進口為人民幣6.53兆元，降3.3%。

據同花順財經報導，大陸海關總署表示，上半年外貿進出口優於預期，6月出口、進口雙雙實現正增長。以月度看，自4月起出口連續三個月正成長。6月進出口年增5.1%，其中，出口增4.3%，進口增6.2%。

第2季，大陸外貿進出口人民幣7.67兆元，年降0.2%，降幅較第1季收窄6.3個百分點。

大陸民營企業進出口逆勢增長；對東協進出口延續增長態勢，東協成為第一大貿易夥伴。第2季大陸與主要貿易夥伴進出口大多數實現成長。

上半年「宅經濟」消費提升帶動筆記型電腦、手機出口分別增加9.1%、0.2%。同期，大陸機電產品出口人民幣4.52兆元，下降2.3%，占出口總值的58.6%。

人民幣 海關 東協

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