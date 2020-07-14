華為2020年上半年收入1.9兆 年增13.1%

大陸通訊商華為13日在官網發布2020年上半年經營業績，銷售收入為人民幣4,540億元（新台幣1.9兆元），年增13.1%；淨利潤率9.2 %。

其中營運商業務收入為人民幣1,596億元、企業業務收入為人民幣363億元、消費者業務收入為人民幣2,558億元。

官網指出，當前各國正在努力應對疫情挑戰，ICT技術不僅在抗疫中發揮重要作用，也是經濟復蘇的引擎，華為願意和營運商、各行各業夥伴一起努力，保障網路穩定運行，加速數位化轉型，助力各國抗擊疫情和恢復經濟。

官網提到，面對複雜的外部環境，全球產業鏈的開放合作和互信愈發重要，不管遇到什麼樣的困難，華為都將致力履行與客戶和供應商的義務，繼續努力生存和向前發展，為全球數字經濟和科技發展做出貢獻。