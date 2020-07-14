上海浦東1+3+6 擘畫智能創新

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

日前2020世界人工智能大會期間，上海浦東推出人工智能創新發展方案。上海市浦東新區科經委主任唐石青表示，浦東新區正圍繞「1+3+6」總體藍圖，打造人工智能創新發展「浦東方案」。

中新社報導，「浦東方案」即，堅持一條主線：堅持以中國首個人工智能創新應用先導區深化建設，賦能實體經濟高質量發展為主線。建設三個高地：成為國際領先的人工智能創新策源地、產業集聚地、應用示範地之一。實施6項重點工程任務：實施機器人產業集群、上海人工智能知識產權國際交易中心等若干重點標桿性工程建設。到2021年，實現人工智能企業集聚突破700家，人工智能相關產業規模突破1000億元人民幣。　

在當日發布會上，張江人工智能集聚區發展規劃、金橋智能網聯汽車測試道路正式亮相，上海（浦東新區）人工智能創新應用先導區應用場景公共服務平台揭牌。與此同時，新石器上海研發中心、Realwear上海總部、富算可信數據開放賦能平台等28個重點項目簽約落地浦東。

作為中國首個人工智能創新應用先導區—張江人工智能島，眼下正在建設200萬平方米新空間載體，未來將新引進數千家企業。張江集團董事長袁濤介紹，張江人工智能島正「由島變區」，正構築一個巨大的人工智能產業生態圈。　

袁濤表示，現階段，張江人工智能島上已經集聚大中小企業100家，而由「島」變「區」後，張江人工智能集聚區的企業數為1200家，至2025年，張江人工智能集聚區預計企業數量會超過3000家。　　

當前，傳統汽車產業到了「轉型升級」的關鍵階段，智能網聯汽車成為國家重要戰略方向之一，也是浦東六大重點產業之一的「未來車」重要組成部分。金橋開發區作為上海市汽車產業發展最重要的產業集聚區之一，具備完備的汽車產業鏈，已形成整車製造、關鍵零部件研發製造、芯片、通信、軟件、大數據等產業集群。

當日亮相的金橋智能網聯汽車測試道路一期規劃里程為30.6公里，涉及10條道路。上海自貿區管委會金橋管理局局長、金橋管委會主任楊曄表示，該測試道路是上海首個中心城區自動駕駛開放測試道路，也是中國首個特大型城市中心城區智能網聯汽車城市開放測試道路典型測試場景。　

於此同時，金橋正積極建設上海首個5G全覆蓋、提供完整產研條件的5G產業生態園，並成為上海26個特色產業園區之一。楊曄表示，「5G+未來車」將加速實現自動駕駛汽車垂直落地應用，加強整車企業跨界深度融合。

上海自貿區 實體經濟 開發區

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