支持融資 解外貿企業資金困難

中國準備為大批外貿企業提供更高效的資金支持，助其度過難關。大陸商務部13日稱，要及時向金融機構提供有金融需求的企業信息，協調企業解決困難。

商務部近日印發《關於加強協作聯動推動加大金融支持穩外貿穩外資促消費力度的工作通知》，要求各地商務主管部門及時向金融機構反映企業在金融服務方面的主要需求和迫切問題，推動優化金融服務，協調解決企業困難。此外，還要蒐集企業對已出台政策的反映，梳理企業在金融服務方面的政策訴求，為後續政策儲備提供一手資料。

商務部稱，各地商務主管部門要向金融機構提供有金融服務需求的行業企業信息。這些行業企業覆蓋範圍相當廣泛，包括中小微企業和勞動密集型企業、本地進出口龍頭企業、對保障產業鏈供應鏈穩定有重要影響的外貿外資企業、走「專精特新」國際化道路的外貿企業、外貿新業態重點企業、需要資金支持的重點商貿流通企業等。

這項新文件還鼓勵各地商務主管部門與金融分支機構結合實際，研究出台專項舉措，不斷增強金融服務質效，幫助企業提高融資可得性、降低融資成本，保障資金鏈運轉，緩解企業融資難、融資貴、融資慢問題。

受疫情影響，中國外貿正面臨不小壓力，不少企業完成已有訂單和承接新訂單難度均增加，資金鏈陷入緊張。此前，官方已出台多項政策，包括加快出口退稅進度等，幫助企業緩解資金周轉困難。