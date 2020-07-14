合肥逾百億元公衛建設 開工
總投資達到139.66億元人民幣的36個公共衛生項目日前在安徽省合肥市開工。另，包括國家兒童區域醫療中心合作共建暨全省公共衛生體系建設重點項目集中開工現場推進會在合肥市舉行。
中新社報導，此次集中開工的36個重點公共衛生項目，總投資達到139.66億元，涉及疾病預防控制、重大疫情救治、公共衛生科研教學等多個領域。2020年，安徽全省醫療衛生領域基本建設項目計畫開工239個，總投資692.79億元，其中已開工32個項目，投資80.64億元。年內計畫還將開工171個項目，投資估算約472.49億元。
國家兒童區域醫療中心，是安徽省政府與復旦大學附屬兒科醫院合作共建的首批國家級試點項目，投資估算14.8億元，建設規模16萬平方米，設置床位800張，旨在打造中國國內一流水平的國家級兒童專科醫院。
安徽省衛生健康委主任陶儀聲在推進會上表示，這些項目建成後，將極大促進安徽省公共衛生體系補短板、堵漏洞、強弱項，加快提升醫療服務能力，構建強大的公共衛生體系，進一步築牢該省公共衛生安全防線。
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