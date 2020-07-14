首台10兆瓦海上風電 福建併網發電

中新社報導，該機組是具有完全自主知識產權的最新一代大容量海上風電機組，由三峽集團與東方電氣集團聯合研發，在福建三峽海上風電國際產業園下線。該機組針對福建、廣東等海域I類風區設計，機組環境適應性、設備可靠性、風能利用率得到極大提高，具備超強抗颱風能力。

業界人士認為，該機組併網發電標誌著中國具備10兆瓦大容量海上風機自主設計、研發、製造、安裝、調試、運行能力，標誌著中國風電開發能力實現歷史性跨越，躋身世界第一方陣。

該機組輪轂中心高度距海平面約126米，相當於40層居民樓的高度；風機葉輪直徑185米，風輪掃風面積相當于3.7個標準足球場。據測算，在年平均10米/秒的風速條件下，單台機組每年可以輸送出4000萬度清潔電能，可以減少燃煤消耗12800噸，二氧化碳排放33500噸，可滿足20000個三口之家的家庭正常用電需求。

三峽集團相關人士表示，該機組推廣使用，可大幅降低基礎、徵海、安裝、海纜及後期運維成本，促進海上風電度電成本降低，也有利於減少風電場用海面積，提高海洋利用率，促進海上風電高質量發展。 三峽集團透露，該機組在興化灣二期項目通過試運行後，將進行批量生產，並逐步在福建百萬千瓦級風電場以及國內外的海上風電場中推廣應用。