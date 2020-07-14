逾70德資企業 入駐蕪湖合作區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省蕪湖市投資促進中心表示，截至目前，中德（蕪湖）中小企業合作區已有70多家德資企業入駐，引進了大陸集團、博世集團、本特勒集團、龐巴迪等德國世界500強企業。今年以來，德國大陸、本特勒、斯凱孚、馬瑞利等一批德語區項目順利開工。

中新社報導，2016年7月底，中國工業和信息化部正式批復同意設立中德（蕪湖）中小企業合作區，合作區立足蕪湖實際，突出德國元素，高起點規劃，高標準建設。　　

蕪湖市投資促進中心國際合作科相關負責人表示，新冠肺炎疫情防控時期，合作區多措並舉有序推進企業復工復產，合作區280家規上企業復工率達100%。同時，合作區加快項目建設和招商引資。今年2月底，組織近百個項目集中雲簽約，包括一批總投資10億元（人民幣，下同）以上重大項目，簽約規模近400億元。舉行20個重點項目集中開工，其中，江森自控、日本日立、美國庫博、英國阿靈頓等11個外資項目順利開工，總投資227億元。

近年來，合作區聚焦重點產業發展，成立了蕪湖市中德合作領導小組，下發《蕪湖市推進與德國交流合作工作要點》，圍繞汽車及零部件、電子電器、材料、電線電纜四大主導產業，和機器人及智能裝備、新能源汽車、通用航空等十大戰略性新興產業，積極開展精準招商。　

其中，精準對接博世集團、大陸電子等世界500強企業，提供針對性的扶持政策和服務，促進項目落戶。總投資15.5億元大陸集團三期汽車動力總成項目、總投資1.84億元博世集團二期汽車多媒體項目、中國中車和龐巴迪總投資20億元軌道交通項目等重大項目相繼落戶。

今年前五個月，來皖投資前十位的國家和地區累計實際投入外資70.1億美元，同比增長4.8%，佔安徽全省91.6%。其中英國、韓國、德國實際投入外資分別增長252.3%、196.4%、181.1%。

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