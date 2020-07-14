江蘇祭11條 減稅降費力助台企

「減稅降費、金融支持、援企穩崗、發放補貼……」江蘇省台辦13日公布，江蘇助力台企「11條」。在新冠肺炎疫情防控常態化的情況下，該舉措旨在支持台企扎根江蘇、平穩發展。

中新社報導，今年5月15日，國家發展改革委、國務院台辦等十部門聯合出台了助力台企「11條」，其中包括持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目等舉措，以幫助廣大台商台企應對疫情，助力台商台企取得更好發展。

為落實助力台企「11條」，江蘇省台辦等七部門日前聯合印發《關於在疫情防控常態化條件下促進台資企業平穩健康發展的若干意見》（以下簡稱《意見》），《若干意見》緊扣「六穩」、「六保」要求，聚焦江蘇省台資企業因疫情影響面臨的突出困難，著眼強化台企持續做好疫情防控工作指導、幫助緩解台資企業面臨的突出問題和困難、著力提升台資企業創新發展能力、支援淮昆台資經濟協同發展等4個方面，推出11條具體舉措。

該《意見》不少條款中蘊含「真金白銀」。例如，《意見》提出，鼓勵台資企業擴大再投資，以分配利潤直接投資且符合條件的，暫不徵收預提所得稅，對現有工業用地追加投資、轉型改造，對符合規劃、不改變用途的現有工業用地，通過廠房加層、老廠改造、內部整理等途徑提高土地利用率和增加容積率的，不再增收土地價款。

這是江蘇省繼2月25日出台《關於支持台資企業積極應對新冠肺炎疫情影響的若干措施》，推出10條政策「乾貨」助力台企「戰疫」後又一具體舉措。