昆台人才交流合作大會發布兩岸青年雙創政策包

海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會 13日舉行，大會發布昆山兩岸青創園升級版和兩岸青年創新創業政策包，並啟動線上昆山全球引才平台。

兩岸人才交流合作大會是2020蘇州國際精英創業周昆山專場活動「昆山創業周」活動之一，以「產業再攀高、科創贏未來」為主題，昆山市常委金健宏等人出席。

這次大會邀請包括台灣電電公會與台籍雙創人才，兩岸高端人才科創專案代表、高校代表，昆山重點台企、知名職業院校、台籍專技人才代表，市台協會、台協青年會，兩岸創業青年，金融機構負責人等170餘名參會。

活動現場，通過職稱評審綠色通道以及通過台灣職業資格比照認定取得職稱的12名台籍專技人才代表，取得相關證書，並表彰10名台籍雙創人才代表，同時還發布昆山市重點產業人才需求目錄、昆山兩岸青創園3.0版和昆山市兩岸青年創新創業政策包，為首批「兩岸（青年）實訓基地」授牌。

此外，企業工程技術研究中心與合作高校、科研院所專案簽約，「六穩」「六保」人力資源合作專案簽約。大陸知名專家學者及在昆創業台青還發表主題演講。

這次活動中，為幫助受新冠肺炎疫情影響的中小微台資企業拓寬融資管道、降低融資成本，昆山農業商業行為九家申請「昆台融」中小微台資企業授信，以「綜合風險池」為信用保障資金發放貸款，有效保障金融活水。

昆山市台辦指出，要不斷拓展昆山兩岸青創園、眾創空間等人才合作平台功能，這次交流合作大會既是兩岸人才創新創業的夢想舞台，也是兩岸青年才俊深化溝通協作的交流盛會，將推動兩岸人才交流、昆台融合發展邁向更深層次、更廣範圍、更高水準。

在疫情防控常態化的背景下，活動啟動「就在蘇州•昆山如意」2020年全國高校畢業生雲聘會，瞄準重點企業支柱產業和四大高端產業，為高校畢業生提供空中面試、空中雙選會和空中宣講會等就業招聘服務，保障高品質就業，為昆山高質量發展集聚更強動力。