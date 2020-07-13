供應緊張緩解 陸下半年豬肉價格不會大幅上漲

據新華社報導，大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海13日表示，目前大陸生豬存欄和仔豬供給量連續5個月恢復性增長，預示7月份以後可出欄的商品肥豬將逐步增加，大陸豬肉市場供應將持續改善。同時，今年大陸豬肉進口預計比去年增加100萬噸以上，禽肉產量增加120萬噸以上，綜合來看，第三季之後大陸豬肉供應緊張的局面將逐步緩解，下半年市場供應整體有保障，豬肉價格沒有持續大幅上漲的基礎。