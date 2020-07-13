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賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
A股白酒龍頭貴州茅台今（13）日收漲3.98%，市值達人民幣2.23兆元（約新台幣9.3兆元），超越台積電市值新台幣9.19兆元。中新社
A股白酒龍頭貴州茅台今（13）日收漲3.98%，市值達人民幣2.23兆元（約新台幣9.3兆元），超越台積電市值新台幣9.19兆元。中新社

台股陸股「權王」（占大盤指數權重最高的公司）大比拚，A股白酒龍頭貴州茅台今（13）日收漲3.98%，市值達人民幣2.23兆元（約新台幣9.3兆元），首度超越台積電市值新台幣9.19兆元。白酒商相比半導體製造商，略勝一籌。

台股方面，晶圓代工龍頭台積電在外資追捧，13日股價開高走高，尾盤收今日最高價354.5元，除改寫股價新高外，市值也再攀新高，達9.19 兆元。

滬指今（13）日重返3,400點，走勢震盪向上，收漲1.77%，而「A股股王」貴州茅台收盤上漲3.98%，至人民幣1,781.99元，續創歷史新高，股價從7月1日收人民幣1,494元，不到半個月，上漲近20%約人民幣287元。

金融界報導，滬指上漲1.77%，收3,443.29點；深成指漲3.5%，收14,149.14點；創業板大漲3.99%，收2,889.43點，創2015年11月以來新高。

陸股成交額人民幣1.66兆元，為連續第六個交易日突破人民幣1.5兆元。北上資金（外資）淨買入人民幣68.5億元。共404股下跌，3,391股上漲，138股漲停。

族群表現，白酒股全線大漲，古井貢酒、水井坊等股漲停，五糧液、貴州茅台股價再創新高；醫藥股延續近期強勢，智飛生物等十多檔股漲停。保險、銀行族群收綠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台股 台積電 陸股

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