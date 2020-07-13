專家：利差支撐 人民幣貶值空間有限

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋13日表示，資金湧進股市雖使債市承壓，但中美10年國債利差儼然已來到歷史高位，一旦債券殖利率攀升至一定水準後，其投資價值反而浮現，未來股債市將有機會同步吸引跨境資金流入。

展望後市，美國聯準會在2022年前升息機會極低，中長期來看中美利差仍將持續維持在相對高檔，並有助於人民幣下方形成支撐。

上周市場風險意識大幅消散，即便中方與美、印兩國爭端未解除，亞洲股市仍普遍走高，其中尤其以A股漲勢最凌厲。

美國降息後市場熱錢外溢，大陸因經濟逐漸回穩吸引外資目光，上周持續匯入。股匯市齊揚，市場成交量不斷放大、人民幣需求大增，人民幣匯價均大幅走升，在岸離岸雙雙升破7元整數關卡，人民幣中間價也升破7元，創逾四個月來新高。

尾盤因美國疫情轉趨惡化，避險買盤推高美指，人民幣周線漲幅稍作收斂。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約571點，收在7.0107元，升值幅度0.16%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線升值669點，收在6.9994元，升值幅度0.94%。

境內貨幣市場方面，上周股市連番大漲，熱錢持續湧入，加上市場淨回籠多日，造成資金略顯緊俏，利率全線揚升，一周以內價格彈升至2%上方，其中隔夜來到2.2%，創逾五個月來新高。

而在公開市場方面，人行連續第二周維持空窗，累計當周淨回籠人民幣2,900億元。隨著稅期的逼近，本周逆回購操作可望重啟，惟有鑑於現行經濟復甦情況良好，預計人行操作仍將保持謹慎，不會注入多餘流動性。同時，關注15日中期借貸便利(MLF)續期情況，可觀察監管後續態度。

境外市場方面，由股市帶動的資金需求持續推升短率，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)周線續揚，而同業拆款報價雖同步走揚，但流動性大致良好，平盤無虞。掉期方面，換匯點報價全線攀升，尤以短端上揚幅度最明顯，整體掉期(Swap)曲線陡峭化，而長端受益於債市殖利率不斷走高，後續仍存上行空間。