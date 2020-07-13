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結盟上海特斯拉 寧德時代股價飆新高
市場傳出，寧德時代7月為特斯拉上海超級工廠提供動力電池。受消息刺激，大陸電動車電池製造龍頭寧德時代13日漲停，收人民幣224.11元，股價再創歷史新高，最新總市值人民幣4,946億元（約新台幣2兆元）。
對此，寧德時代回應稱，官方沒有信息。特斯拉也表示，暫時還沒有收到相關信息。
第一財經報導，今年2月，寧德時代發布公告稱，公司擬與特斯拉簽訂協議，於2020年7月起至2022年6月向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，產品採購量須以特斯拉後續具體採購訂單為準。
今年5月，在寧德時代2019年度業績網上說明會上，寧德時代透露對特斯拉的供貨時間大概是今年下半年，供貨不限於磷酸鐵鋰或者三元電池，具體供貨產品取決於市場需求。
中新網報導，針對雙方具體合作時間及內容，寧德時代表示，根據保密信息，不予置評。
值得注意的是，7月10日，寧德時代發布公告稱，其與本田就新能源汽車動力電池簽署全方位戰略合作協議，加強推廣電動車普及並加速戰略合作夥伴關係。
東吳證券表示，本田計畫2025年底之前將會在大陸推出超過20款電動車，預計配套寧德時代為主。長期看，預計寧德在海外市場有望取得20%以上的市占率，領先全球競爭力。
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