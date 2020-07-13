海外經濟漸復甦 多家機構估陸6月進出口降幅縮小

路透綜合逾30家機構預測，儘管近期全球疫情有所反彈，但隨著疫情管控放鬆與復工復產的推進，海外經濟顯現復甦跡象，進而帶動大陸6月以美元計價出口和進口年降幅雙雙縮小。

據路透報導，華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，出口從下行的擔憂轉向復甦的期待，單月增速何時見底尚未可知，但6月幾個明顯的跡象顯示海外經濟在快速恢復中，預計大陸6月出口年增速-0.2%，第三季即使單月有所下探，也不會影響對出口復甦的期待。

她更援引中港協數據指出，6月中上旬，大陸八大樞紐港口外貿集裝箱吞吐量年增速明顯改善，6月中旬實現正增長，為疫情以來首次正增長，同時BDI（波羅的海乾散貨指數）6月以來明顯回升，年增速也為正增長，反映全球貿易量可能已有改善。

近期大陸國內外疫情雖有反彈，但未改經濟修復大勢。不過，長江證券首席經濟學家伍戈強調，考慮到前期海外訂單明顯下滑的滯後影響，大陸出口短期內仍將處於負增長區間。

進口方面，張瑜分析，6月中美在夏威夷舉行的會談表示第一階段經貿協議執行良好，美國貿易代表萊特希澤表示大陸仍會繼續遵守協議承諾，因此6月起大陸自美進口額可能將出現提升。交通銀行金融研究中心報告指出，國際原油價格和大宗商品價格處於較低水準，原油運輸指數持續下降，高頻數據顯示6月以來進口玉米價格較去年同期下跌17%，進口南美大豆、鐵礦砂價格也都為負，預計6月進口量可能增加，進口增速受價格影響較大，預計在-10%。

大陸國務院總理李克強於近日主持召開的穩外貿工作座談會上表示，近幾個月外貿有所回穩，下一步外貿環境依然嚴峻複雜，對此必須有充分估計和準備，要按照保就業、保民生、保市場主體的要求，落實各項助企紓困政策，在積極擴大內需的同時，研究出台穩外貿穩外資的新措施。

大陸商務部則表示，在前期調研的基礎上，正在會同相關部門，抓緊研究制定穩外貿穩外資的新舉措。穩外貿方面，加大支持力度保住中小微和勞動密集型外貿企業；穩外資方面，繼續優化外商投資環境，加強重點外資項目服務工作。