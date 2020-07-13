聽新聞
test
0:00 / 0:00
外媒：富士康計畫斥資10億美元於印度設廠
受新冠肺炎疫情影響、中美緊張關係升溫，路透引述消息人士稱，蘋果（Apple）手機代工大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）更計畫斥資約10億美元於印度設廠組裝iPhone，加速部署大陸以外的生產線。
報導稱，富士康將於印度南部一個名為Sriperumbudur的城鎮設立廠房，專門組裝iPhone XR，預計整個工程可於三年內完成，完成後估計可為當地帶來約6,000個工作機會。
消息透露，目前有部分在大陸生產的iPhone機款預計會在新工廠建成後轉移，以配合蘋果希望將生產線撤離大陸的想法。
另外，市場調查公司Counterpoint的研究人員認為， 蘋果這項舉措是因為印度的勞動力較大陸更便宜，而且公司在當地的供應商基礎亦逐步擴大。加上印度總理莫迪在早前曾啟動一項66.5億美元的計畫，呼籲全球知名科技公司在當地擴充業務以及為當地提供更多就業職位，故成為該公司於當地設廠的誘因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言