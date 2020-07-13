展望下半年大陸經濟 專家：提振內需是重中之重

邁入下半年，大陸即將公布的6月及第二季主要總體經濟數據受關注。近期，製造業PMI、發電量、怪手銷量等一系列數據密集發布，彰顯供需兩旺。不少機構也紛紛表示看好大陸經濟走勢，預計6月工業增加值超預期，投資和消費復甦進一步提速，二季度GDP增幅很有可能轉正。

專家認為，從近日大陸有關部委和地方部署釋放的政策訊號看，下半年多路並進提振內需，仍將是穩增長的重中之重。隨著更大力度政策加快落地，下半年經濟增速有望逐季回升。

據經濟參考報報導，國泰君安證券首席宏觀分析師高瑞東表示，第二季以來，統籌推進疫情防控和經濟社會發展成效顯現，生產需求持續改善，主要指標與一季度相比明顯改善。

作為經濟和社會運行的「晴雨表」，發電量繼5月增速明顯回升後，6月正以更快速度增長。大陸國家電網資料顯示，6月上旬，大陸全口徑發電量同比增長約9.1%。

浙商證券首席經濟學家李超指出，工業的快速修復，夜間趕工、加大工作量更有可能是促使當前發電量高增長的主要動力。6月上旬發電量超預期是經濟進一步向好的體現，並且預示6月份工業增加值超預期的可能性較大。

製造業PMI已連續4個月處於擴張區間。其中，6月製造業PMI達到50.9%，高於上月0.3個百分點。分項名額中，生產指數和新訂單指數分別為53.9%和51.4%，比上月上升0.7和0.5個百分點，顯示供需兩旺。

6月，各類挖掘機械產品共計銷售2.46萬台，同比增長62.9%；汽車產銷分別達到232.5萬輛和230.0萬輛，同比增長22.5%和11.6%；快遞業務量預計超76億件，同比增長約40%。無論供給端還是需求端，一系列高頻數據跑出加速度，釋放出更濃經濟暖意。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，這顯示經濟恢復勢頭看好，預計第二季經濟增速有望轉正。儘管今年政府工作報告並未提出經濟預期目標，但從就業等目標上看，穩定經濟增長仍非常有必要。預計下半年將延續這種態勢。

廈門大學總體經濟研究中心副主任林致遠表示，第二季經濟修復明顯。專項債投放加速加量，疊加專項債用於項目資本金比例的提升，帶動基建投資實現較高增速；寬鬆貨幣政策下房貸利率走低，也帶動房地產業加快修復。「下半年經濟有望繼續實現V型修復。若境內外疫情可控，經濟將迎來內外需共振驅動。」

不少國內外機構也都表示看好中國經濟走勢。中信證券認為，中國大陸經濟年內有望恢復至疫情前水準。國泰君安研報指出，中國經濟下半年將逐季度實現內生性改善。國際貨幣基金組織（IMF）世界經濟展望稱，在未來的幾個月中，中國的經濟情况應該會有更好表現。

不過，專家也指出，現時生產修復速度仍快於需求端，加快提振需求特別是堅定實施擴大內需戰略，仍是下半年穩增長的重中之重。

劉向東表示，受疫情影響，內需市場出現一定的抑制和凍結，在有效防控疫情前提下，從中央到地方，紛紛推出各項政策有效推動內需擴張，特別是促進消費回補和潜力釋放。此外，現時外部需求仍不足，進一步推出擴大內需政策措施，也有利於穩定生產供應，確保企業特別是中小微企業穩定經營、渡過難關。