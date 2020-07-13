快訊

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院：換座椅、搭遮陽棚..

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展望下半年大陸經濟 專家：提振內需是重中之重

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
提振內需，仍將是大陸經流穩增長的重中之重。（新浪微博照片）
提振內需，仍將是大陸經流穩增長的重中之重。（新浪微博照片）

邁入下半年，大陸即將公布的6月及第二季主要總體經濟數據受關注。近期，製造業PMI、發電量、怪手銷量等一系列數據密集發布，彰顯供需兩旺。不少機構也紛紛表示看好大陸經濟走勢，預計6月工業增加值超預期，投資和消費復甦進一步提速，二季度GDP增幅很有可能轉正。

專家認為，從近日大陸有關部委和地方部署釋放的政策訊號看，下半年多路並進提振內需，仍將是穩增長的重中之重。隨著更大力度政策加快落地，下半年經濟增速有望逐季回升。

據經濟參考報報導，國泰君安證券首席宏觀分析師高瑞東表示，第二季以來，統籌推進疫情防控和經濟社會發展成效顯現，生產需求持續改善，主要指標與一季度相比明顯改善。

作為經濟和社會運行的「晴雨表」，發電量繼5月增速明顯回升後，6月正以更快速度增長。大陸國家電網資料顯示，6月上旬，大陸全口徑發電量同比增長約9.1%。

浙商證券首席經濟學家李超指出，工業的快速修復，夜間趕工、加大工作量更有可能是促使當前發電量高增長的主要動力。6月上旬發電量超預期是經濟進一步向好的體現，並且預示6月份工業增加值超預期的可能性較大。

製造業PMI已連續4個月處於擴張區間。其中，6月製造業PMI達到50.9%，高於上月0.3個百分點。分項名額中，生產指數和新訂單指數分別為53.9%和51.4%，比上月上升0.7和0.5個百分點，顯示供需兩旺。

6月，各類挖掘機械產品共計銷售2.46萬台，同比增長62.9%；汽車產銷分別達到232.5萬輛和230.0萬輛，同比增長22.5%和11.6%；快遞業務量預計超76億件，同比增長約40%。無論供給端還是需求端，一系列高頻數據跑出加速度，釋放出更濃經濟暖意。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，這顯示經濟恢復勢頭看好，預計第二季經濟增速有望轉正。儘管今年政府工作報告並未提出經濟預期目標，但從就業等目標上看，穩定經濟增長仍非常有必要。預計下半年將延續這種態勢。

廈門大學總體經濟研究中心副主任林致遠表示，第二季經濟修復明顯。專項債投放加速加量，疊加專項債用於項目資本金比例的提升，帶動基建投資實現較高增速；寬鬆貨幣政策下房貸利率走低，也帶動房地產業加快修復。「下半年經濟有望繼續實現V型修復。若境內外疫情可控，經濟將迎來內外需共振驅動。」

不少國內外機構也都表示看好中國經濟走勢。中信證券認為，中國大陸經濟年內有望恢復至疫情前水準。國泰君安研報指出，中國經濟下半年將逐季度實現內生性改善。國際貨幣基金組織（IMF）世界經濟展望稱，在未來的幾個月中，中國的經濟情况應該會有更好表現。

不過，專家也指出，現時生產修復速度仍快於需求端，加快提振需求特別是堅定實施擴大內需戰略，仍是下半年穩增長的重中之重。

劉向東表示，受疫情影響，內需市場出現一定的抑制和凍結，在有效防控疫情前提下，從中央到地方，紛紛推出各項政策有效推動內需擴張，特別是促進消費回補和潜力釋放。此外，現時外部需求仍不足，進一步推出擴大內需政策措施，也有利於穩定生產供應，確保企業特別是中小微企業穩定經營、渡過難關。

修復 疫情

延伸閱讀

港版國安法 美制裁手段傳將排除聯繫匯率

扯！大陸新人半裸裹床單 躺斑馬線上「拍婚紗」

陸200河流汛情凶險 鄱陽湖漫堤淹村

大陸昨新增確診病例8例 均為境外移入

相關新聞

展望下半年大陸經濟 專家：提振內需是重中之重

邁入下半年，大陸即將公布的6月及第二季主要總體經濟數據受關注。近期，製造業PMI、發電量、怪手銷量等一系列數據密集發布，...

大陸洪災迄今經濟損失估3452億元

大陸國務院13日舉辦會議，聚焦防汛抗旱和重大水利工程建設，大陸國家防總、國家減災委先後14次啟動應急響應，共派出25個工...

滬指早盤升1.2%重返3,400點 創業板指飆近5年新高

陸股氣勢如虹，周一震盪走高，情緒延續亢奮，逾百股漲停。券商、免稅、半導體三大市場主線核心個股大幅殺跌，中銀證券、百聯股份...

外媒：富士康計畫斥資10億美元於印度設廠

受新冠肺炎疫情影響、中美緊張關係升溫，路透引述消息人士稱，蘋果（Apple）手機代工大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn...

釋放資金 人行重啟公開市場逆回購2120億元

為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行13日以利率招標方式開展開人民幣500億元（約新台幣2,120億元）7天期逆回購操...

北京瞭望／天災…撼動大陸經濟

中國大陸正面臨前所未見的災難，這災難是公共衛生災難和自然災害的多路夾擊，是全覆蓋的如新冠肺炎，是結隊而來的如近兩日的地震...

從投行看大陸--20年連載／台商在大陸選擇往來銀行重點分析

選擇大陸往來銀行不只是低貸款利率而已，其他還有對行業特性、業務模式、交易結構等能不能配合也很重要。

華為攻車用 自駕專利曝光

搭載華為HiCar、5G、手機NFC車鑰匙等科技的大陸車廠比亞迪（BYD），最新旗艦房車「漢」昨（12）日晚間上市，華為...

廣州天河 2億人民幣優惠促消費

「截至目前，天河區已有23個商貿綜合體近3000個商家（品牌）的100場促銷活動排入下一階段計畫，涵蓋服飾、美妝、文旅、...

疫情衝擊 大陸租房市場降冰點

由於疫情影響，今年中國大陸租房市場降到「冰點」，貝殼研究院發布「2020租賃市場半年報」顯示，上半年大陸整體租賃成交價格...

上海首度躋身國際航運中心三強

「新華-波羅的海國際航運中心發展指數報告（2020）」11日在上海發布，上海首次躋身國際航運中心排名前三強，僅次於新加坡...

瀋陽台企投資 上半年增長203％

機器轟鳴，火花四濺。瀋陽敏能汽車零部件有限公司一期生產車間裡，工人師傅正搭建用於生產新能源汽車電池包的3條智能化生產線。

熱門新聞

拉警報！江西已有4水文站水位突破1998年歷史紀錄

習近平坦承：防汛形勢十分嚴峻 防止民眾返貧

告急！武漢洪災保衛戰 洪峰超過98年水災

貴州公車墜湖調查公布：司機因房屋被拆不滿犯案

馬雲套現高達人民幣430億 罕見大舉減持阿里股票

傅瑩：面對美國挑釁 中國應主動出牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。