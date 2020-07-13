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釋放資金 人行重啟公開市場逆回購2120億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民銀行13日以利率招標方式開展開人民幣500億元7天期逆回購操作，時隔十個工作日重啟公開市場逆回購操作。中新社
人民銀行13日以利率招標方式開展開人民幣500億元7天期逆回購操作，時隔十個工作日重啟公開市場逆回購操作。中新社

為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行13日以利率招標方式開展開人民幣500億元（約新台幣2,120億元）7天期逆回購操作，中標利率2.2%。這是大陸央行自6月29日以來，時隔十個工作日重啟公開市場逆回購操作。

金融界報導，公開數據顯示，今日無逆回購到期，公開市場實現淨投放人民幣500億元。

「逆回購」是大陸央行貨幣政策中的公開操作方式之一，主要向市場上投放資金，以維持市場貨幣流動性充裕，簡單說就是大陸央行主動借出資金。而逆回購到期則是從市場收回流動性的操作，稱為正回購。

大陸央行上周發布「2020年上半年金融統計數據新聞發布會文字實錄」，對此，中信證券明明團隊認為，為了應對疫情衝擊，上半年應對疫情的貨幣超寬鬆，包括數量、價格和結構性貨幣政策。隨著疫情後生產端、投資端的逐步恢復，前期貨幣政策也逐步退出。

至於下半年經濟恢復政策，貨幣政策更加常態。分析稱，一方面說明難再有大幅的降準降息出現，但另一方面至少不應該比2019年有明顯收緊。2019年資金利率圍繞政策利率波動，預計後續貨幣市場利率仍將在政策利率偏低水平上波動運行；信貸增速將逐步向名義GDP增速靠近。

大陸央行 疫情 人民幣

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