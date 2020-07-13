疫情衝擊 大陸租房市場降冰點

由於疫情影響，今年中國大陸租房市場降到「冰點」，貝殼研究院發布「2020租賃市場半年報」顯示，上半年大陸整體租賃成交價格較去年同期明顯下滑，重點18城市6月平均租金較上月下降3.2%，較去年同期下降10.9%。例如，北京租賃市場正經歷寒冬，成交量下滑逾3成，租金價格也是近10年來罕見下調。

據央視財經報導，根據58同城、安居客6月重點城市租房趨勢報告顯示，大陸一線城市（京滬廣深）租房市場熱度降溫明顯，其中上海和深圳租賃市場6月整體租房熱度較上月下跌9.1%和12.4%。

受二次疫情爆發影響，北京租房熱度較上月下跌最為明顯，北京通州、豐台、大興、房山的租房熱度月降幅均超過20%。

其他城市的慘況也不遑多讓。例如，疫情下廣州有房東月虧8萬元（人民幣，下同）；河南鄭州則是房東在共享單車上張貼五花八門的租房資訊招租，甚至直接擺攤招攬房客，除了能省下一筆仲介費，還能讓自己的房子盡快租出去。

而深圳美聯物業福田南區副總經理翟紀東表示，深圳60到70平方公尺的兩房，最高峰時能租到8500到9千元之間，但今年這種戶型只有6500元，下跌逾20%。

一般而言，每年春節過後和高校畢業季，都是大陸租賃市場的傳統旺季，成交量和成交價格都會上漲，但今年這兩大租賃旺季並未讓租房市場熱鬧起來。深圳福田區一家房產中介人員指出，第一季返鄉潮租房旺季與往年同期相比，較冷清，前來諮詢的租客並不算多，來登記房源的房東卻絡繹不絕。

第二季大學生、畢業生的租房旺季同樣沒有到來，3月，大陸教育部明確今年將擴招18.9萬名碩士研究生，加上疫情對就業的挑戰，今年許多大學畢業生決定繼續讀研究所，給租賃市場帶來壓力。

不過，專家認為，今年大陸大學畢業生人數創下874萬人的歷史新高，隨著疫情逐步獲得控制，畢業生及其他流動人群租賃需求逐步釋放，預計7、8月大陸住房租賃市場有望企穩回升。