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廣州天河 2億人民幣優惠促消費

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「截至目前，天河區已有23個商貿綜合體近3000個商家（品牌）的100場促銷活動排入下一階段計畫，涵蓋服飾、美妝、文旅、餐飲、汽車等各消費熱點領域。」廣州市天河區政府副區長羅永忠日前表示，此次優惠讓利約2億人民幣

中新社報導，羅永忠在廣州市促消費記者會上表示，該區將把暢遊商圈、夜間消費、美食之旅、線下樂購、直播帶貨、雲上逛街、金融助商、服務暖商和政策援商等「九大行動」繼續執行，引領更多商家、更多產品、更大力度給予消費者以實惠。

羅永忠特別提到，在不影響廣州市容環境衛生、公共秩序和居民正常生活的前提下，該區將允許零售企業和餐飲企業因地制宜，有序採取「店鋪外擺」方式開展促銷活動和提供餐飲服務。

此外，天河區也將鼓勵商圈擴容提質，舉辦時尚、文藝、娛樂、休閑等豐富多彩的夜間促消費活動，適度延長夜間營業時間，推動夜間消費市場擴容提質，為市民提供多元化美妙夜間消費。

華南第一商圈—廣州天河路商圈位於天河區，該商圈是大陸「萬億級」商圈之一，擁有正佳廣場、天環廣場、天河城、太古匯、K11等知名商業綜合體，是廣州消費市場重要陣地。目前，該商圈已針對夜經濟推出多項活動，包括正佳廣場的夏夜嘉年華系列活動、廣州購書中心的Young城Yeah市點靚生活夜間經濟活動、維多利廣場的周末音樂會等。

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