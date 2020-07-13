瀋陽台企投資 上半年增長203％

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

機器轟鳴，火花四濺。瀋陽敏能汽車零部件有限公司一期生產車間裡，工人師傅正搭建用於生產新能源汽車電池包的3條智能化生產線。

「我們今年4月在大東區購置了新廠房，經過這幾個月的產前準備，馬上就能投產了。」瀋陽敏能汽車零部件有限公司總經理王鳳林說。

新華社報導，今年上半年，瀋陽市新批台資項目12個，總投資1.15億美元。實際利用台資較去年同期增長203%。台資項目實現了逆勢增長，瀋台經濟合作呈現良好趨勢，瀋陽敏能汽車零部件有限公司的發展便是瀋台經濟合作的縮影。

這家企業成立於2019年底，其母公司敏實集團是台灣知名汽車零部件企業。近年來，瀋陽市將汽車及零部件產業列為重點發展的第一產業鏈，這一產業也成為瀋台經濟合作的重點領域。

「我們此次落地瀋陽的項目，主要是生產新能源汽車電池包和汽車門框，為寶馬多種車型配套。」王鳳林介紹，這家企業已經承接寶馬國產新能源汽車所有車型的電池包業務，項目總投資將達到10億元人民幣，預計年產值達11億元人民幣。

為保障這些項目順利落地，瀋陽市台辦也積極回應企業的關切訴求，協調解決企業遇到的問題。

「我們組織法律顧問到企業提供法律諮詢服務，真誠為台企做好服務工作。」瀋陽市台辦副主任朱軍說，下一步將繼續著力做好重點台資項目服務工作，特別是針對台企普遍存在的人才、用工、技術、資金等方面的問題，加大幫扶解決力度。

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