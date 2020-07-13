上海首度躋身國際航運中心三強

「新華-波羅的海國際航運中心發展指數報告（2020）」11日在上海發布，上海首次躋身國際航運中心排名前三強，僅次於新加坡和倫敦。以上海為代表的亞太地區航運中心，保持上升趨勢，全球航運資源配置能力加速東移。

中新社報導，「新華-波羅的海國際航運中心發展指數」包含3個一級指標，17個二級指標，從港口條件、航運服務和綜合環境等評估國際航運中心城市發展。報告顯示，2020年全球航運中心城市綜合實力前10位分別為新加坡、倫敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、漢堡、雅典、紐約-新澤西、東京。

從前十強看，5個位於亞洲，4個位於歐洲，1個位於美洲。新加坡保持領先態勢，連續7年奪冠；倫敦憑藉高端航運服務的優勢積累，重回次席；上海在航運硬件和軟件建設上持續發力，首次位列三甲；香港多項指標有所下降，排名下滑至第四。

對比2019年與2020年亞洲航運中心排名來看，有11個城市的排名有所上升，占亞洲樣本總量的61.11%。東亞地區表現尤為出色，在13個樣本城市中，上海、香港、東京位列前十，第二梯隊寧波舟山、廣州、釜山、青島分別位於第11、13、14和15位。

在改善港口硬件設施的同時，上海也著力提升航運軟實力。2019年，上海的海事律所合夥人數量已經達到629人，位居全球第四，接近一半的世界百強集裝箱公司選擇在上海設立分支機構，上海航運保險業務規模首次超越老牌保險中心香港。