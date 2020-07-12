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馬雲套現高達人民幣430億 罕見大舉減持阿里股票

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲。 新華社資料照片
阿里巴巴創始人馬雲。 新華社資料照片

今年以來，阿里巴巴、騰訊、拼多多等網路龍頭股價頻頻創新高，但阿里巴巴創始人馬雲，套現約人民幣430億元（新台幣1,842.1億元）；騰訊控股董事會主席馬化騰也多次公告減持騰訊股票，涉及資金近港幣70億元（約新台幣270.5億元）；拼多多黃崢更是直接將價值143億美元（約新台幣4,268.6億元）的股權送出去，做慈善和激勵管理層。

中國基金報報導，阿里巴巴集團日前公布最新財年報告顯示，截至2020年7月2日，阿里巴巴創始人馬雲持股阿里集團比例首次降到5%以下，馬雲持股降至4.8%。

Wind大數據顯示，截至2019年11月26日，也就是阿里港股IPO上市時，馬雲還持股阿里集團比例為6%，持股數為12.77億股；2020年7月2日，持股數降至10.43億股，因此在過去7個月中，馬雲累計減持2.34億股，持股比例下降1.2%。

馬雲具體減持日期和價格並未公布，不過按照阿里巴巴港股上市以來股票均價及匯率估算，得出馬雲此波減持累計套現資金約達人民幣430億元。

不僅僅是馬雲，阿里巴巴另外一個創始人蔡崇信也進行減持，蔡崇信持股數從4.11億股降至3.47億股，減持0.64億股，持股比例從2%降至1.6%，按照同樣方法估算，蔡崇信在此期間減持套現約達人民幣120億元。

2019年11月，阿里巴巴集團在港交所二次上市，成為大陸網路巨頭中首家同時在香港和紐約上市的企業，當時在香港發行價為港幣176元，募資淨額為港幣875.57億元；超額配股權獲悉數行使後，阿里巴巴獲得額外募集資金淨額約港幣131.66億元。

不僅是馬雲，騰訊控股董事會主席馬化騰也在持續套現，在今年1月14日至17日、6月9日至12日、6月30日和7月3日，分別500萬股、964.78萬股、50萬股，按當時股價計算，分別套現20億元、港幣42.69億元、港幣2.5億元。

騰訊總裁劉熾平也在減持，在今年6次減持中，共套現港幣9.2億元。

在拼多多上市即將滿兩周年之際，黃崢於7月1日發布了一封內部信，表示將不再擔任公司CEO，並和創始團隊一起，拿出約占公司總股數10.11%的股份，用來成立慈善基金，以及激勵公司未來的管理層。

據最新公布的SEC（美國證券交易委員會）文件顯示，黃崢控制的拼多多股份比例，從2020年4月的43.3%降至最新的29.4%，也就是說，黃崢持股比例下降了13.9%，按照當時拼多多市值1,028億美元計算，身家消失了143億美元（約新台幣4,268.6億元）。

拼多多 人民幣 港股

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