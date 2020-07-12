騰訊砸巨資股權激勵 3萬員工人均受益股票價值逾180萬

騰訊控股10日晚間在港交所公告指出，將根據股份獎勵計劃發行2664萬股新股份，擬授予不少於2萬9700名受獎勵人士。按照該計劃，受獎勵人士將人均獲得879股，截至10日港股收盤，騰訊股價為546.5元（港元，下同），以該收盤價計算，人均獲得獎勵的股票市值在49.02萬元左右（約186萬新台幣）。

據界面新聞報導，以每股532.81元的認購標準計算，騰訊本次股權激勵計劃可能將斥資142億元。騰訊公告表示，發行的目的在嘉許獎勵人士所作出的貢獻，並吸引及挽留本集團持續經營及發展所需的人才。

根據騰訊股權獎勵計劃方案，有資格獲選的參與者人員包括騰訊集團成員公司、投資實體、商業夥伴的任何雇員、專家、顧問、代理，包括行政人員、高級職員以及董事。

該獎勵股份將由獨立受託人購入，成本由騰訊公司支付，而授予各獎勵人士的獎勵股份數目則由各獎勵人士的職位、經驗及表現決定。新股份配發後，獨立受託人須以信託方式為獎勵人士持有該等新股份，並於董事會於授出獎勵時訂明的相關歸屬條件符合時，將該等股份無償轉讓予獎勵人士。

根據騰訊最新一季財報數據顯示，截至今年第一季末，騰訊員工數量為6萬4238名，第一季的單季總酬金成本為151.43億人民幣，也就是第一季騰訊員工人均平均薪酬為23萬人民幣左右，月均薪資近8萬人民幣。