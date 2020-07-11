中國銀保監會警告：需做好不良貸款大幅反彈的準備

中國銀行保險監督管理委員會11日公布，上半年，大陸銀行業不良貸款餘額增加約新台幣1.68兆元。銀保監會稱，由於經濟下行在金融領域反映有一定時滯，當前不良貸款並未充分暴露，企業仍存在較大違約風險，必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備。

銀保監官網11日一份新聞稿指出，截至6月底，大陸銀行業不良貸款餘額達人民幣3.6兆元（約新台幣15.13兆元），比年初增加4,004億元（約新台幣1.68兆元）；不良貸款率2.10%，比年初上升0.08個百分點；撥備覆蓋178.1%，比年初下降4個百分點。

然而，一些機構撥備不達標，即便按現階段撥備覆蓋率最低標準100%測算，銀行機構仍有缺口合計超過人民幣3,500億元（約新台幣1.47兆元）。若均攤到全年補足撥備缺口，這些機構利潤增速將大幅降低，有的甚至為負。

新聞稿指出，儘管今年初以來，銀行帳面不良貸款餘額增加不明顯，但由於經濟下行在金融領域反映有一定時滯，加之宏觀政策短期對沖效應等，違約風險暫時被延緩暴露，預計在今後一段時期不良貸款會陸續呈現和上升。

銀保監會表示，一些受疫情影響較重的行業和企業經營壓力巨大，還款能力下降。雖然金融機構採取了臨時延期還本付息、借新還舊、展期、修改貸款合同等對沖政策措施，但經營不善的企業本身存在的問題並沒有根本解決，今後仍存在較大違約風險。

此外，一些銀行、企業和地方政府不願主動暴露，有的甚至故意粉飾和隱瞞。銀保監會稱，「總的來說，當前不良貸款並未充分暴露，存在較大上升壓力」，因此必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備。

除不良資產上升壓力加大，銀保監會指出，大陸銀行保險業當前還面臨幾項突出風險與挑戰：

一、部分中小金融機構問題較為嚴重。有的銀行、保險或信托公司，存在大股東操縱和內部人控制，公司治理機制失效，資產質量在疫情衝擊下加速劣變，風險不斷積累。

二、部分市場亂象有所反彈。一些高風險影子銀行死灰復燃，有的以新形式、新面目企圖捲土重來。企業、住戶等部門槓桿率上升。部分資金違規流入房市、股市，推高資產泡沫。

三、違法違規行為時有發生。如2020年1月起開始被逐步揭露的武漢金凰假黃金事件，牽涉多家銀行、保險和信托機構，除企業本身原因外，也暴露出一些金融機構內部控制和風險管理形同虛設，需引起高度重視。