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疫情衝擊！大陸民航業上半年巨虧逾3,000億元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
新冠肺炎疫情重創全球航空業，圖為北京首都國際機場2號航站樓7月4日景象，搭機旅客依然寥寥無幾。（中新社）
新冠肺炎疫情重創全球航空業，圖為北京首都國際機場2號航站樓7月4日景象，搭機旅客依然寥寥無幾。（中新社）

新冠肺炎疫情重創全球航空業，中國大陸也無法倖免於難。根據中國民航局發布的最新數據，今年第2季，大陸民航業整體虧損雖比第1季減少人民幣38.5億元，但仍高達342.5億元。累計整個上半年，全行業虧損金額為人民幣740.7億元（約新台幣3,114億元）。

上海第一財經報導，今年第1季，大陸上市航空公司全面虧損，每家業者每天虧損金額就達到人民幣百萬元甚至是千萬元。但隨著大陸疫情防控取得階段性成果，國內航空市場需求逐漸恢復，民航業的虧損金額也開始逐月減少。

根據大陸民航局公布的數據，大陸民航業6月全行業仍虧損人民幣76.2億元，但比起2月已大幅改善。

上半年，大陸民航全行業完成旅客運輸量約1.5億人次，僅為去年同期的45.8%；完成貨郵運輸量299.7萬噸，為去年同期的85.2%。其中，6月完成旅客運輸量約3,074萬人次，已升至去年同期的57.6%。

大陸民航局表示，目前民航運輸總體保持穩健恢復態勢，其中國際航空貨運較疫情前更有顯著提升。

6月，中外航空公司平均每周執行定期貨運航班2,390班，較疫情前的每周1,014班增加135.7%。民航全行業共完成貨郵運輸量57.8萬噸，達到去年同期的94.2%。

第一財經指出，面對疫情衝擊，大陸航空公司無不設法開拓機票以外的收入來源。例如飛機餐口碑較好的廈門航空與四川航空，就推出「外賣」業務，承接機關團體和企業的團膳。

春秋航空員工則在朋友圈做起「微商」，為春秋航空的「綠翼商城」推銷產品，深航、南航等業者則是加入目前當紅的「直播帶貨」的網路銷售行列。

大陸民航局表示，為促進民航業穩定發展，在早前推出的16項扶持政策基礎上，將再推出綜合財經政策、行業政策、貨運政策等方面的8項扶持政策，這「16+8」項扶持政策估計可為大陸航空公司年減約人民幣100億元負擔。

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