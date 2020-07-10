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大陸民航業上半年運輸周轉量僅是去年同期一半

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
（圖：彭博資訊）
（圖：彭博資訊）

中國民用航空局今（10）日披露，大陸民航業第2季整體虧損人民幣342.5億元，較第1季少虧38.5億，上半年全行業運輸總周轉量僅是去年同期的一半。

中國民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，新冠肺炎疫情對民航行業造成巨大衝擊，運輸生產急速下降，經濟效益大幅下滑，2月行業虧損達人民幣246億元，創歷史單月最大虧損紀錄。

數據顯示，大陸民航業6月虧損人民幣76.2億元，較2月減虧170億元，較5月減虧38億元。整體來看，第2季整體虧損342.5億元，比第1季減虧38.5億元。

靳軍號表示，隨著大陸國內疫情防控取得階段性的成果，復工復產的穩步推進，航空市場需求也在逐步恢復，企業效益總體在持續轉好，民航業的虧損額度已逐月減少。

航安辦副主任吳世傑指出，6月全行業完成運輸航空飛行68.3萬小時，比去年同期下降31.1%，但比5月增加11.2%。上半年全行業共完成運輸飛行348.3萬小時，比去年同期下降42.4%。

數據顯示，6月全行業共完成運輸總周轉量60.5億噸公里，比去年同期下降42.8%，但較5月回升7.2個百分點。上半年全行業共完成運輸總周轉量319.1億噸公里，為去年同期的50.8%。其中，國內、國際航線分別完成207.4和111.7億噸公里，分別為去年同期的51.4%和49.8%。

在客運方面，上半年全行業共完成旅客運輸量1.5億人次，為去年同期的45.8%；貨郵運輸量299.7萬噸，為去年同期的85.2%。

靳軍號指出，3月至6月額外新增的「客改貨」航班，分別為988班、3,619班、4,625班和2,539班，「客改貨」航班量占新增貨運航班總量的比例超過50%。很大程度彌補當前貨機運力不足的問題，在穩外資、穩外貿方面發揮重大作用。

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