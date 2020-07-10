回應柯文哲 國台辦：兩岸都市沿正確軌道合作有利民眾

據新華社報導，中共國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2020上海台北都市論壇」將於7月22日以視訊會議方式舉行。她表示，兩岸都市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸群眾福祉，共享互利合作紅利。

多年來，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合作，達成諸多共識，增進了兩地群眾的民生福祉與相互瞭解。兩岸都市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸群眾福祉，共享互利合作紅利。

台北市長柯文哲10日上午受訪時認為，不需要一直重複過去講的話，但他相信「兩岸一家親」絕對比「兩岸一家仇」好，兩岸之間一定有些各自堅持的地方，所以用「五個互相」把事情處理過去。

柯文哲說，他還是相信有交流才有善意，有善意才有交流。兩岸之間一定有些各自堅持的地方，所以他用「五個互相」處理，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，若遇到困難可以互相諒解，把事情處理過去。

柯文哲指出，目前兩岸之間幾乎沒有對話，這是不好的，另外一方面，畢竟兩岸之間經貿關係還是相當密切，在經貿關係這麼密切的狀態下政治對抗越來越高，是不合理的，還是應試著維持兩岸間和平發展。

柯文哲說，雙城論壇今年是第11屆，在他任內是第6次，既然已經辦這麼久，也沒理由停掉。在成果方面，台北跟上海是兩岸最先進的城市，特別是同在華人文化圈或儒家文化圈內，很多對方處理問題的模式有很高的參考價值，畢竟歐美國家有時社經狀況還是跟兩岸不太一樣。