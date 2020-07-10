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大陸海關從進口冷凍南美白蝦外包裝檢出新冠病毒

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
廈門海關從進口冷凍南美白蝦外包裝檢出新冠病毒。（廈門廣電微信公眾號）
廈門海關從進口冷凍南美白蝦外包裝檢出新冠病毒。（廈門廣電微信公眾號）

大陸國務院10日下午舉行的疫情防控記者會上，中共海關總署透露，大連與廈門海關近日都在南美洲厄瓜多企業生產的冷凍南美白蝦外包裝與運載的貨櫃內，發現新冠病毒。

海關總署進出口食品安全局長畢克新指出，為防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入的風險，大陸全國海關對進口冷鏈食品開展了新冠病毒監測。截至9日24時，大陸全國海關共抽樣監測樣本22萬7,934個，其中產品樣本4萬3,964個、內外包裝樣本14萬7,568個、環境樣本3萬6,402個。

在上述樣本中，7月3日，大連海關從厄瓜多企業生產的冷凍南美白蝦貨櫃內壁一個樣品樣本中，從厄瓜多企業生產的冷凍南美白蝦的三個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。同日，廈門海關從厄瓜多企業生產的冷凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中，也檢出新冠病毒核酸陽性。

上述企業的冷凍南美白蝦蝦體和內包裝樣本，新冠病毒核酸檢測均為陰性，其他22萬7,928個樣本檢測全部為陰性，對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判，檢測結果提示，厄瓜多三家企業產品的貨櫃環境、貨物外包裝存在被新冠病毒汙染風險。

專家研判認為，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度落實不到位。為保護消費者健康，大陸海關總署决定自今日起暫停上述三家企業在大陸的註册資格，暫停上述三家企業產品出進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。

海關 厄瓜多 美白

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