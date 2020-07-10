海底撈預警，上半年預虧人民幣 10 億元，營收年減20%

大陸連鎖火鍋品牌霸主海底撈發布盈利警告，預計上半年公司業績虧損，營收較2019年上半年下降約20%，淨損約人民幣10億元，這是海底撈上市後首現虧損。不過，海底撈無畏疫情，上半年仍持續擴張，估計新開門店數超過150家，中金預計海底撈全年新店有望超越300 家，總店數將突破上千家。

涮出人民幣千億市值的「火鍋一哥」海底撈，今年受疫情影響，上半年預虧人民幣10億，是海底撈2018年港股上市後首現虧損。

據海底撈發布上半年業績預告稱，虧損的主要原因是今年大陸市場自1月26日至3月12日所有的門店營業；其他國家門店也有停止營業或暫停堂食（內用）服務，因此業務產生了重大影響。

海底撈盈利預警稱，上半年收入相較2019年同期下降約20%，淨損人民幣10億元。而天風證券研報認為，業內預期海底撈今年上半年收入為人民幣94.20億元，年減 19.5%。另外，中信建投估計，疫情造成海底撈2020年全年營收損失約 人民幣50.4億元，歸母淨利潤損失約 人民幣5.8億元。

中國食品產業分析師朱丹蓬指出，海底撈上半年營收下滑20%，已經算很不錯了。他強調，整個餐飲行業受疫情重創，很多的中低端的餐飲企業下滑更多，甚至直接倒閉。

值得一提的是，大陸4月開始復工後，海底撈被爆料悄悄漲價了，人均消費漲到了人民幣200元，「連一碗米飯都漲到了人民幣7元」。海底撈承認，受疫情成本上漲，價格調漲約6%，漲價引發爭議。

人民網報導，風波不斷的海底撈，兩個月前創始團隊也套現超15億港元。據海底撈5月發布公告，創始團隊張勇夫婦及施永宏夫婦以每股33.2港元的價格配售4,700萬股股份，套現15.6億港元，但強調不會對集團的業務或營運造成任何影響。

不過，疫情期間，海底撈並未放慢擴張的步伐。海底撈表示，公司上半年仍開設新店，持續推進海底撈擴張。

招銀國際指出，疫情很多門店關閉，正是逢低搶進的好機會，海底撈已簽訂更多地點優越及條件有利的租約，例如免租期長達1-2年。因此，看好2021年及2022年的公司業績。

中金公司指出，估計海底撈上半年新開門店數超過150家，拓店速度超越市場預期，使得收入降幅小於預期，同時預估全年新開店數量將有望超越300家。

海底撈上市3年來進入快速擴張期，從上市前每年新開門店在30家左右，上市第一年2018 年門店新增262家，2019 年新開門店302家，整體門店數已達768家。今年預計新開逾300家，總店數將正式突破上千家。